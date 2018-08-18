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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:32
Жека79 написав:airmax78
Все верно, машина это расходник который постоянно дешевеет и кроме того чем она дороже тем дороже ее содержать. Но я никак не могу понять людей, вот вообще никак, просто не укладывается в голове, как можно купить ку8 за 130 куе, или какой то GLS купе за 90-100 куе, и не купить при этом паркинг за 20-25 куе. И каждый вечер нарезать круги вокруг всего жилого комплекса по 10 раз
в надежде что кто то выедет и освободится место. Иногда на это очень забавно смотреть. Но в то же время владельцы жуков и кашкайчиков по 20куе прикупили себе парко места дороже чем их авто и вполне комфортно себя чувствуют.
У меня в Ричмонде арендовал место парень который ездил ... на Смарте. По цене вообще не торговался. Занимал меньше половины места. Я его спросил: а зачем вам вообще машиноместо для такой маленькой машины - вы же можете припарковаться почти везде. А он мне: привык к комфорту. Кстати - арендатор квартиры.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:33
Vlad442 написав: Жека79 написав:
Вы вообще себе представляете диалог с человеком для которого единственная квартира была целью всей жизни и она у него появилась, после чего его перестала интересовать недвижимость. О чем вы будете с ним дискутировать? Для если вы ему скажете слова аркада и эврика он даже не поймет о чем речь.
Обычно человек перед покупкой проходит несколько стадий. Решения, выбора, технических деталей. Все эти этапы обсуждаются, человек уговаривает себя, консультируется, сетует на цены.
Сейчас таких людей на форуме нет. Это плохой знак.
Они все сейчас читают прошлые сезоны форума чтобы не задавать глупых вопросов.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:44
Vlad442 написав: Жека79 написав:
Вы вообще себе представляете диалог с человеком для которого единственная квартира была целью всей жизни и она у него появилась, после чего его перестала интересовать недвижимость. О чем вы будете с ним дискутировать? Для если вы ему скажете слова аркада и эврика он даже не поймет о чем речь.
Обычно человек перед покупкой проходит несколько стадий. Решения, выбора, технических деталей. Все эти этапы обсуждаются, человек уговаривает себя, консультируется, сетует на цены.
Сейчас таких людей на форуме нет. Это плохой знак.
это их нет на этом форуме, на финансовом. На форуме домика таких вагон. И не забываем что половина сделок( а может и больше)- это вторичка. А как показывает практика -покупатели вторички очень часто вообще ни о каких форумах даже не догадываются. Закололи 5 свиней и 2 коровы, добавили всей родней денег и привезли дочку в Киев учиться. И ходят выбирают вторичку с брокером. Никаких технических деталей они не обсуждают, поверьте. А брокер им напаривает то, с чего он имеет больший выхлоп
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:49
Жека79 написав:
Все верно, машина это...
всё верно?
позвольте поинтересоваться: сколько месячных доходов стоит ваше авто?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:51
airmax78 написав:
Я его спросил: а зачем вам вообще машиноместо для такой маленькой машины - вы же можете припарковаться почти везде. А он мне: привык к комфорту
.
Это да. После того как зимой не надо бегать вокруг авто по сугробам с веником и метлой и греть его, а сразу сел и поехал в чистое и теплое авто-это очень удобно. Или летом садишься не в раскаленную печку что аж булки пекут через штаны от сидушки, а в прохладное авто - это очень комфортно. ну и всегда знаешь что ты припаркуешься а не будешь хз сколько искать место
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:53
Yuri_T написав: Жека79 написав:
Все верно, машина это...
всё верно?
позвольте поинтересоваться: сколько месячных доходов стоит ваше авто?
А зачем вам это ? у меня доходы каждый месяц разные. Очень разные.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:55
airmax78 написав: Vlad442 написав: Жека79 написав:
Вы вообще себе представляете диалог с человеком для которого единственная квартира была целью всей жизни и она у него появилась, после чего его перестала интересовать недвижимость. О чем вы будете с ним дискутировать? Для если вы ему скажете слова аркада и эврика он даже не поймет о чем речь.
Обычно человек перед покупкой проходит несколько стадий. Решения, выбора, технических деталей. Все эти этапы обсуждаются, человек уговаривает себя, консультируется, сетует на цены.
Сейчас таких людей на форуме нет. Это плохой знак.
Они все сейчас читают прошлые сезоны форума чтобы не задавать глупых вопросов.
Я когда только пришёл на форум, первое время, ещё до регистрации, перечитал все архивы этой темы
Это кладезь
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:03
Жека79 написав:
А зачем вам это ? у меня доходы каждый месяц разные. Очень разные.
если годовой поделить на 12 и вывести среднемесячный. сколько их поместится в цену купленного вами последнего авто?
тут некоторые фантазёры расшаривают мнения про 3 месяца, вы говорите "всё верно"...
airmax78 написав:
Наш теперь с Трибекой наставник делится мудростью
Жека79 написав:airmax78
Все верно, машина это...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:14
Yuri_T написав:
если годовой поделить на 12 и вывести среднемесячный. сколько их поместится в цену купленного вами последнего авто?
Тут есть интересный момент. Авто с годами дешевеет. Нужно считать от фактической стоимости покупки, когда авто было новым? От сегодняшней стоимости аналогичной модели в салоне? От текущей стоимости машины? Эти цифры могут существенно отличаться.
Как и доход на момент покупки авто и на сегодняшний день.
У меня, например, не поднимается рука обновить авто, когда квартиры такие дешевые. Помню, как люди покупали Ланос по цене квартиры, а потом "немного" сожалели. Волосы на себе рвали.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:17
Yuri_T написав: Жека79 написав:
А зачем вам это ? у меня доходы каждый месяц разные. Очень разные.
если годовой поделить на 12 и вывести среднемесячный. сколько их поместится в цену купленного вами последнего авто?
тут некоторые фантазёры расшаривают мнения про 3 месяца, вы говорите "всё верно"...
ну так у меня где то так и есть. Недавно были мысли поменять, но промониторив на что менять - понял что абсолютно нет смысла, забил на это и купил себе новую зимнюю резину. Еще годик поезжу
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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