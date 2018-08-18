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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:21
Vlad442 написав:
Нужно считать от фактической стоимости покупки, когда авто было новым? От сегодняшней стоимости аналогичной модели в салоне? От текущей стоимости машины? Эти цифры могут существенно отличаться.
нет смысла так упражняться в простом вопросе.
цена в момент покупки конкретного авто с учетом всей накладухи (вторичка/салон/американский биток/бл.яха), поделенная на среднемесячный доход за последний год.
уверен: ни один из присутствующих здесь не впишется в 3 месяца.
даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:23
Жека79 написав:
ну так у меня где то так и есть.
вопросов нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:27
Yuri_T написав: Жека79 написав:
ну так у меня где то так и есть.
вопросов нет.
100% имелась в виду текущая цена старого авто, а не цена на момент покупки.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:29
Vlad442 написав:
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У меня, например, не поднимается рука обновить авто, когда квартиры такие дешевые. Помню, как люди покупали Ланос по цене квартиры, а потом "немного" сожалели. Волосы на себе рвали.
Ещё раз доказывает целевую аудиторию форума, я тоже давно не обновлял авто, мало того, скорее всего я его обновлю уже не скоро. А вот мой знакомый гоняет на бмв, появились у него деньги и он обновил жене авто на ауди из салона. Ему не интересны квартиры, у него даже глубоко в недрах головы не крутилась мысль "а ведь можно однуху взять, а жена пусть на стареньком поло поездит". У них есть одна трёшка где они живут семьёй, дача, и возможная спадщина через х лет.
Большая часть этойветки финансового форума зарабатывает, или планирует зарабатывать на недвиге. В конце концов уже просто общаться начали (и всё равно фундамент этого общения недвига)
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:33
Yuri_T написав:
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даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.
Этот может. Зп 100куе в год, 5летний дизель фольц списанный в штатах около 19ти (может ошибся с цифрой)
охрана будет гадать, что это за домохозяин гоняет на универсале по паркингу тетриса
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:33
Yuri_T написав:
ни один из присутствующих здесь не впишется в 3 месяца.
вы как то предвзято относитесь к авто. Для многих это просто авто. Для людей с доходом выше среднего которые не гонятся за понтами и за подростковыми амбициями авто может стоить их месячный а то и недельный доход. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:35
Vlad442 написав: Yuri_T написав: Жека79 написав:
ну так у меня где то так и есть.
вопросов нет.
100% имелась в виду текущая цена старого авто, а не цена на момент покупки.
москалик забирал мерс из салона по цене от 46,5 евро и втирает буратинам про 3-х месячный доход максимум, а максики радостно хлопают в ладошки
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:37
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Нужно считать от фактической стоимости покупки, когда авто было новым? От сегодняшней стоимости аналогичной модели в салоне? От текущей стоимости машины? Эти цифры могут существенно отличаться.
нет смысла так упражняться в простом вопросе.
цена в момент покупки конкретного авто с учетом всей накладухи (вторичка/салон/американский биток/бл.яха), поделенная на среднемесячный доход за последний год.
уверен: ни один из присутствующих здесь не впишется в 3 месяца.
даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.
У меня нет и никогда не было авто. Я езжу на метро.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:37
Жека79 написав:
[. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.
А он разве в украине живет?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:38
Vlad442 написав: Yuri_T написав: Жека79 написав:
ну так у меня где то так и есть.
вопросов нет.
100% имелась в виду текущая цена старого авто, а не цена на момент покупки.
Вы знаете как говорит один мой знакомый--хорошо мыться голым в бане, и считать бабло в чужом кармане. Очень странно слышать от человека фразу 100%, тем более от вас. Вы же не имеете понятия вообще ни о моем доходе, ни о том чем я занимаюсь, и даже наверно не знаете какой у меня авто
. Но что то утверждаете про 100%)))). Вобщем уравнение с кучей неизвестных для вас, но вы его уже решили
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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