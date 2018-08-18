RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 238523862387238823892390>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:21

  Vlad442 написав:Нужно считать от фактической стоимости покупки, когда авто было новым? От сегодняшней стоимости аналогичной модели в салоне? От текущей стоимости машины? Эти цифры могут существенно отличаться.

нет смысла так упражняться в простом вопросе.
цена в момент покупки конкретного авто с учетом всей накладухи (вторичка/салон/американский биток/бл.яха), поделенная на среднемесячный доход за последний год.
уверен: ни один из присутствующих здесь не впишется в 3 месяца.
даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14248
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 4096 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:23

  Жека79 написав:ну так у меня где то так и есть.

вопросов нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14248
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 4096 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:27

  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:ну так у меня где то так и есть.

вопросов нет.

100% имелась в виду текущая цена старого авто, а не цена на момент покупки.
Vlad442
 
Повідомлень: 5789
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:29

  Vlad442 написав:[

У меня, например, не поднимается рука обновить авто, когда квартиры такие дешевые. Помню, как люди покупали Ланос по цене квартиры, а потом "немного" сожалели. Волосы на себе рвали.

Ещё раз доказывает целевую аудиторию форума, я тоже давно не обновлял авто, мало того, скорее всего я его обновлю уже не скоро. А вот мой знакомый гоняет на бмв, появились у него деньги и он обновил жене авто на ауди из салона. Ему не интересны квартиры, у него даже глубоко в недрах головы не крутилась мысль "а ведь можно однуху взять, а жена пусть на стареньком поло поездит". У них есть одна трёшка где они живут семьёй, дача, и возможная спадщина через х лет.

Большая часть этойветки финансового форума зарабатывает, или планирует зарабатывать на недвиге. В конце концов уже просто общаться начали (и всё равно фундамент этого общения недвига)
hume
 
Повідомлень: 6160
З нами з: 27.12.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:33

  Yuri_T написав:[
даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.

Этот может. Зп 100куе в год, 5летний дизель фольц списанный в штатах около 19ти (может ошибся с цифрой) :D
охрана будет гадать, что это за домохозяин гоняет на универсале по паркингу тетриса
hume
 
Повідомлень: 6160
З нами з: 27.12.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:33

  Yuri_T написав: ни один из присутствующих здесь не впишется в 3 месяца.


вы как то предвзято относитесь к авто. Для многих это просто авто. Для людей с доходом выше среднего которые не гонятся за понтами и за подростковыми амбициями авто может стоить их месячный а то и недельный доход. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 25.12.14
Подякував: 371 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:35

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:ну так у меня где то так и есть.

вопросов нет.

100% имелась в виду текущая цена старого авто, а не цена на момент покупки.

москалик забирал мерс из салона по цене от 46,5 евро и втирает буратинам про 3-х месячный доход максимум, а максики радостно хлопают в ладошки
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14248
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 4096 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:37

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Нужно считать от фактической стоимости покупки, когда авто было новым? От сегодняшней стоимости аналогичной модели в салоне? От текущей стоимости машины? Эти цифры могут существенно отличаться.

нет смысла так упражняться в простом вопросе.
цена в момент покупки конкретного авто с учетом всей накладухи (вторичка/салон/американский биток/бл.яха), поделенная на среднемесячный доход за последний год.
уверен: ни один из присутствующих здесь не впишется в 3 месяца.
даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.

У меня нет и никогда не было авто. Я езжу на метро.
airmax78
 
Повідомлень: 32610
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:37

  Жека79 написав:[. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.

А он разве в украине живет?
hume
 
Повідомлень: 6160
З нами з: 27.12.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:38

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:ну так у меня где то так и есть.

вопросов нет.

100% имелась в виду текущая цена старого авто, а не цена на момент покупки.


Вы знаете как говорит один мой знакомый--хорошо мыться голым в бане, и считать бабло в чужом кармане. Очень странно слышать от человека фразу 100%, тем более от вас. Вы же не имеете понятия вообще ни о моем доходе, ни о том чем я занимаюсь, и даже наверно не знаете какой у меня авто :D . Но что то утверждаете про 100%)))). Вобщем уравнение с кучей неизвестных для вас, но вы его уже решили :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 25.12.14
Подякував: 371 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 238523862387238823892390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1714, 1715, 1716
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17150 2701209
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 14:59
flyman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9007
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185599
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23900)
21.11.2019 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.