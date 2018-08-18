|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:39
hume написав: Yuri_T написав:
[
даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.
Этот может. Зп 100куе в год, 5летний дизель фольц списанный в штатах около 19ти (может ошибся с цифрой)
охрана будет гадать, что это за домохозяин гоняет на универсале по паркингу тетриса
Будут думать что сантехник приехал к кому-то. И будут почти правы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32610
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 3764 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:40
Жека79 написав:
вы как то предвзято относитесь к авто. Для многих это просто авто. Для людей с доходом выше среднего которые не гонятся за понтами и за подростковыми амбициями авто может стоить их месячный а то и недельный доход. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.
здесь нет таких людей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14248
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 4096 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:40
Yuri_T написав:
москалик забирал мерс из салона по цене от 46,5 евро и втирает буратинам про 3-х месячный доход максимум, а максики радостно хлопают в ладошки
Если всё видео смотреть от Эира, то времени не хватит. Я же не просто написал про высокую производительность Макса. Причём видео на абсолютно разные темы от бизнес семинаров до автомобильных дел
когда работать то?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6160
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:41
hume написав: Yuri_T написав:
[
даже этот фантазёр-трепач, что ролики сюда заливает.
Этот может. Зп 100куе в год, 5летний дизель фольц списанный в штатах около 19ти (может ошибся с цифрой)
охрана будет гадать, что это за домохозяин гоняет на универсале по паркингу тетриса
универсал то еще ладно, мы же помним поездки бла-бла-каром в одессу
. Вот когда под тетрисом выгрузится бла-бла-каровская развозка, вот тогда охрана точно будет гадать
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:42
airmax78 написав:
[
Будут думать что сантехник приехал к кому-то. И будут почти правы.
Кстати, из личных наблюдений, строители (в т ч сантехники)очень любят универсалы, ну очень много барахла туда влазит
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6160
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 569 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:44
hume написав: airmax78 написав:
[
Будут думать что сантехник приехал к кому-то. И будут почти правы.
Кстати, из личных наблюдений, строители (в т ч сантехники)очень любят универсалы, ну очень много барахла туда влазит
Я не без задней мысли покупал. Академия Geberit - меня манит.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32610
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 3764 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:47
hume написав: airmax78 написав:
[
Будут думать что сантехник приехал к кому-то. И будут почти правы.
Кстати, из личных наблюдений, строители (в т ч сантехники)очень любят универсалы, ну очень много барахла туда влазит
Я кстати тоже люблю. Мне нравятся. Новые ауди а6, бмв 530, мерс CLS в кузове универсал смотрятся намного окуенннее чем седаны. Я наверно тоже сантехник
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:48
hume написав: Vlad442 написав:
У меня, например, не поднимается рука обновить авто, когда квартиры такие дешевые. Помню, как люди покупали Ланос по цене квартиры, а потом "немного" сожалели. Волосы на себе рвали.
Ещё раз доказывает целевую аудиторию форума, я тоже давно не обновлял авто, мало того, скорее всего я его обновлю уже не скоро.
нет смысла отказывать себе. вообще.
жизнь быстротечна, наследники сольют всё нахомяченое в один миг.
юзать старое, морально и физически устаревшее авто, рисковать жизнью своей и близких по причине накопления на еще одну конуру в токсичном Киеве - что может быть печальнее.
зачем тогда накапливать активы, думать о будущем всё время, если отказывать себе в таких важных вопросах?
мой партнёр пережил инсульт и инфаркт. теперь говорит, что ничего уже не нужно. поздно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14248
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 4096 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:50
Жека79
Надо развивать идею ))
GL - большой объем кузова + высокая проходимость ))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36139
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3498 раз.
- Подякували: 7848 раз.
-
- Профіль
-
37
7
2
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:58
Yuri_T написав: Жека79 написав:
вы как то предвзято относитесь к авто. Для многих это просто авто. Для людей с доходом выше среднего которые не гонятся за понтами и за подростковыми амбициями авто может стоить их месячный а то и недельный доход. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.
здесь нет таких людей.
обожаю такую категоричность
ну я езжу сейчас на жужике стоимостью намного меньше 3х месячного дохода - и шо теперь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7433
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 1159 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17150
|2701206
|
|
|8
|9007
|
|
|455
|185599
|
|