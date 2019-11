Додано: Сер 20 лис, 2019 23:58

Yuri_T написав: Жека79 написав: вы как то предвзято относитесь к авто. Для многих это просто авто. Для людей с доходом выше среднего которые не гонятся за понтами и за подростковыми амбициями авто может стоить их месячный а то и недельный доход. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.

здесь нет таких людей.



обожаю такую категоричность

обожаю такую категоричность

ну я езжу сейчас на жужике стоимостью намного меньше 3х месячного дохода - и шо теперь?

