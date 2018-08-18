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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:01
kingkongovets написав: Yuri_T написав: Жека79 написав:
вы как то предвзято относитесь к авто. Для многих это просто авто. Для людей с доходом выше среднего которые не гонятся за понтами и за подростковыми амбициями авто может стоить их месячный а то и недельный доход. Вон Черняк миллиардер входит в Форбс, ездит на мерседесе которому 10 лет и который стоит наверно на сегодняшний день максимум 20-25 куе. Я думаю это его доход за один день. И что с того? Это вообще не показатель.
здесь нет таких людей.
обожаю такую категоричность
ну я езжу сейчас на жужике стоимостью намного меньше 3х месячного дохода - и шо теперь?
говорил о людях уровня Черняка.
х.з., я в эту формулу не попадаю. никто из близких знакомых тоже.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:04
Yuri_T написав:
нет смысла отказывать себе. вообще.
жизнь быстротечна, наследники сольют всё нахомяченое в один миг.
юзать старое, морально и физически устаревшее авто, рисковать жизнью своей и близких по причине накопления на еще одну конуру в токсичном Киеве - что может быть печальнее.
зачем тогда накапливать активы, думать о будущем всё время, если отказывать себе в таких важных вопросах?
мой партнёр пережил инсульт и инфаркт. теперь говорит, что ничего уже не нужно. поздно.
К сожалению от жизни не получишь много удовольствий если до пенсии работать. Пока есть здоровье и возможность хочется обзавестись хорошими активами (токсичный Киев как вариант)
Вопрос с наследниками конечно же открыт. Жизнь не исключает слив всего наследниками, надеюсь что есть ещё варианты. Главное, чтоб им по малолетству ничего не привалило.)
У меня на старой работе шеф ушёл очень быстро к праотцам. Ночевал на работе, куда то спешил постоянно, в общем весь был в работе. С тех пор понял, что с какого то периода с работой просто нужно завязать.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:07
Жека79 написав:
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Я кстати тоже люблю. Мне нравятся. Новые ауди а6, бмв 530, мерс CLS в кузове универсал смотрятся намного окуенннее чем седаны. Я наверно тоже сантехник
Мне тоже нравится а6 оллроад, но это другой уровень. Более доступны японцы. С удовольствием сел бы за аутбэк, если бы в него всунули турбину и 240 кобыл.
kingkongovets написав:
[
обожаю такую категоричность
ну я езжу сейчас на жужике стоимостью намного меньше 3х месячного дохода - и шо теперь?
вы скорее исключение. Очень тяжело в толпе найти автолюбителя с авто стоимость 3зп
Востаннє редагувалось hume
в Чет 21 лис, 2019 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:08
Yuri_T написав:
говорил о людях уровня Черняка.
х.з., я в эту формулу не попадаю. никто из близких знакомых тоже.
и много у вас знакомых "уровня черняка"?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:16
hume написав:
вы скорее исключение. Очень тяжело в толпе найти автолюбителя с авто стоимость 3зп
мы не о зп а о доходе вроде говорили?)
не, я когда то очень сильно страдал по заряженным бричкам и все такое, но как то давно эта тема не вдохновляет, зато есть вещи поинтереснее авто и я сейчас не про велики)
иногда авто - это просто авто, примерно как смарт у арендатора макса, вот мне тоже главное шоп удобно было
но на машинке старше 3х лет не ездил давно, сейчас их делают совсем не так, как 20 лет назад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:22
kingkongovets написав: Yuri_T написав:
говорил о людях уровня Черняка.
х.з., я в эту формулу не попадаю. никто из близких знакомых тоже.
и много у вас знакомых "уровня черняка"?)
наблюдается какая-то предвзятость))
о Черняке упомянул коллега Женя
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:25
kingkongovets написав:
мы не о зп а о доходе вроде говорили?)
не, я когда то очень сильно страдал по заряженным авто и все такое, но как то давно эта тема не вдохновляет, зато есть вещи поинтереснее авто
Плюсанул. Наступает момент в жизни когда авто это это просто авто. И если у вас к этому моменту хороший автомобиль и страсти 18-ти летнего мачо уляглись то вы уже чуть по другому смотрите на вещи. Я например просто ловлю кайф от путешествий. Не от пакетных недельных туров от туроператоров, хотя иногда юзаю и такое, а от заранее спланированных путешествий с кучей стыковок и перелетов по разным странам недельки так на три.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:29
kingkongovets написав:
[quote
мы не о зп а о доходе вроде говорили?)
не, я когда то очень сильно страдал по заряженным бричкам и все такое, но как то давно эта тема не вдохновляет, зато есть вещи поинтереснее авто и я сейчас не про велики)
иногда авто - это просто авто, примерно как смарт у арендатора макса, вот мне тоже главное шоп удобно было
но на машинке старше 3х лет не ездил давно, сейчас их делают совсем не так, как 20 лет назад
Перечитал. Да, о месячном доходе. Но сути это не меняет. Тяжело в толпе автолюбителей найти человека с авто 3 х месячных дохода. Кстати эту тему когда то давно обсуждали здесь и пришли к выводу, что эти формулы в Украине не работают (кстати ещё из за тогг, что цены на новые авто существенно завышены).
Если привязаться к формуле и авто из салона, а это, в большинстве своём, машины от 25 куе до 45 куе, то с доходами у нас всё нормально. Вот только сомневаюсь, что человек с месячным доходом в 5 куе возьмёт себе фольцваген поло со сборкой в калуге за 15.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:43
hume написав: Yuri_T написав:
нет смысла отказывать себе. вообще.
жизнь быстротечна, наследники сольют всё нахомяченое в один миг.
юзать старое, морально и физически устаревшее авто, рисковать жизнью своей и близких по причине накопления на еще одну конуру в токсичном Киеве - что может быть печальнее.
зачем тогда накапливать активы, думать о будущем всё время, если отказывать себе в таких важных вопросах?
мой партнёр пережил инсульт и инфаркт. теперь говорит, что ничего уже не нужно. поздно.
К сожалению от жизни не получишь много удовольствий если до пенсии работать. Пока есть здоровье и возможность хочется обзавестись хорошими активами (токсичный Киев как вариант)
Вопрос с наследниками конечно же открыт. Жизнь не исключает слив всего наследниками, надеюсь что есть ещё варианты. Главное, чтоб им по малолетству ничего не привалило.)
У меня на старой работе шеф ушёл очень быстро к праотцам. Ночевал на работе, куда то спешил постоянно, в общем весь был в работе. С тех пор понял, что с какого то периода с работой просто нужно завязать.
Все зависит от того что тебе на самом деле приносит кайф.
Если твоя работа тебе в кайф, то ты счастлив от того что у тебя есть работа которая делает тебя счстливым.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:43
hume написав:
Вот только сомневаюсь, что человек с месячным доходом в 5 куе возьмёт себе фольцваген поло со сборкой в калуге за 15.
ну 5 куе - это одно
а сколько на ваш взгляд может стоить авто человека с доходом скажем 50 куе?
150 и ни долларом меньше?) а если чел например любит самолеты, или яхты?)
и машина для него лишь утилитарная штука шоп элементарно возить по городу ж***?
нафига все подгонять под какие то формулы? мы живем ради своих хобби в конечном итоге
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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