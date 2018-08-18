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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2387238823892390

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:47

  hume написав: Вот только сомневаюсь, что человек с месячным доходом в 5 куе возьмёт себе фольцваген поло со сборкой в калуге за 15.


а что он возьмет? мерс кубик за 250 или бентайгу за 350? может не поло, но какой то пассат за 20-25 возьмет. или вы думаете он будет собирать 5 лет на авто? пару месяцев поскирдует и побежит брать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:48

  Жека79 написав:
  hume написав: Вот только сомневаюсь, что человек с месячным доходом в 5 куе возьмёт себе фольцваген поло со сборкой в калуге за 15.


а что он возьмет? мерс кубик за 250 или бентайгу за 350? может не поло, но какой то пассат за 20-25 возьмет. или вы думаете он будет собирать 5 лет на авто? пару месяцев поскирдует и побежит брать.


рав 4 в кредит как уня)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 01:09

Я, конечно, прошу прощения за видосики с этим упырем (а иначе чела, делающего 3 квартиры под посуточную сдачу на 31 кв. м не назовешь (в комментах он писал, что думали сделать 6, но сложно было с коммуникациями и констрктивом)), но некоторые мысли у него вполне здравые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 01:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мальчики, сори за офф, может постили, занята, некогда читать. Какая ракета, что мы ждем?! Послушайте прессуху
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Думала, что меня уже нечем удивить. Успокаиваемся, ложимся на дно и ждем...

ps: езжу на старой японской жипе, поменяю, когда посыпится :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 02:05

Добавлю топлива в ракету.

На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро.
У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.

Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.
Gastarbaiter
 
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