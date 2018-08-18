а что он возьмет? мерс кубик за 250 или бентайгу за 350? может не поло, но какой то пассат за 20-25 возьмет. или вы думаете он будет собирать 5 лет на авто? пару месяцев поскирдует и побежит брать.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 00:47
а что он возьмет? мерс кубик за 250 или бентайгу за 350? может не поло, но какой то пассат за 20-25 возьмет. или вы думаете он будет собирать 5 лет на авто? пару месяцев поскирдует и побежит брать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 21 лис, 2019 00:48
рав 4 в кредит как уня)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лис, 2019 01:09
Я, конечно, прошу прощения за видосики с этим упырем (а иначе чела, делающего 3 квартиры под посуточную сдачу на 31 кв. м не назовешь (в комментах он писал, что думали сделать 6, но сложно было с коммуникациями и констрктивом)), но некоторые мысли у него вполне здравые.
Додано: Чет 21 лис, 2019 01:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мальчики, сори за офф, может постили, занята, некогда читать. Какая ракета, что мы ждем?! Послушайте прессуху
Думала, что меня уже нечем удивить. Успокаиваемся, ложимся на дно и ждем...
ps: езжу на старой японской жипе, поменяю, когда посыпится
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 21 лис, 2019 02:05
Добавлю топлива в ракету.
На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро.
У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.
Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.
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