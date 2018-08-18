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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2388238923902391

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:44

  Gastarbaiter написав:Добавлю топлива в ракету.

На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро.
У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.

Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.

Так это они целевая аудитория того новостроя "под тетрис", что вы анонсировали пару дней назад?
В плане - в столице мордорчик за тыщ 35 продадут, полтинничек с кубыхи доложють и в ипотеку лет на 40 в ту прелесть по 20000зл/метр за 600куе впрягутся?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:55

  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:Добавлю топлива в ракету.

На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро.
У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.

Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.

Так это они целевая аудитория того новостроя "под тетрис", что вы анонсировали пару дней назад?
В плане - в столице мордорчик за тыщ 35 продадут, полтинничек с кубыхи доложють и в ипотеку лет на 40 в ту прелесть по 20000зл/метр за 600куе впрягутся?

Ага-ага ... Оці всі гастарбайтери через якийсь час вже не можуть зрозуміти - як їм жити далі . Натуралізуватися - так вони доженуть місцевих по грошам років через 30 , їхати додому ? - а тут що робити - платять набагато менше , кар"єру починати в нових реаліях важко ... Залишають все на "авось" - там буде видно ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не приходило в голову почему блэк фрайдей именно в ноябре?

Само по себе не приходило. Что-то слышал, вроде: "распродажа устраивается для того, чтобы продать товар, который не очень пользовался спросом при текущих ценах в течение года. К тому же надо освободить склады под новый товар. Сделать товар-не проблема. Проблема-продать его."
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Турист_007 написав:Знакомые уехали жить в Венгрию, киевскую квартиру сдают. Еще несколько лет будут сдавать. Хотят получить Венгерское гражданство, после этого квартиру в Киеве будут продавать.

А в чем смысл продавать киевскую недвигу которая стоит копейки, но дает хороший рентный профит?
В ЕС за эти деньги даже сарай не купить, а если капитал умножить в пару раз, то выхлоп с аренды будет таким же.
Как раз наоборот, за деньги заработанные там выгодно тут купить пару квартир и сдавать их что бы за эти деньги там что-то снимать)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://domik.ua/novosti/kak-lalalend-pr ... 59175.html

— Сейчас мы продаем квартиры в первом доме, — сообщила менеджер Елизавета. — Базовая цена квадратного метра — $880. Но стоимость каждой отдельной квартиры нужно уточнять отдельно, поскольку у нас действуют различные скидки. Существует возможность оформить рассрочку с минимальным 30-процентным взносом на 25 месяцев — до ввода первого дома в эксплуатацию, намеченного на IV квартал 2021 года. Но при рассрочке «квадрат» дорожает.

Как именно меняется стоимость квартиры при полной оплате и в случае рассрочки, мы рассмотрели на примере 1-комнатной квартиры площадью 48,71 кв. м. Так, при 100-процентной оплате такое жилье обойдется инвестору в $38 578, то есть $792 за кв. м. Если оформить рассрочку с первым взносом 50%, цена квартиры вырастет до $40 722 ($848/кв. м), если взнос составит 30% — $41 579 ($866/кв. м).

792 бакса за Окружной в 4 км от ближайшего метро даже не на котловане, а на пустыре. Магия мопов продолжает двигать цены вверх :)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:39

  Santehnik написав:
  Турист_007 написав:Знакомые уехали жить в Венгрию, киевскую квартиру сдают. Еще несколько лет будут сдавать. Хотят получить Венгерское гражданство, после этого квартиру в Киеве будут продавать.

А в чем смысл продавать киевскую недвигу которая стоит копейки, но дает хороший рентный профит?
В ЕС за эти деньги даже сарай не купить, а если капитал умножить в пару раз, то выхлоп с аренды будет таким же.
Как раз наоборот, за деньги заработанные там выгодно тут купить пару квартир и сдавать их что бы за эти деньги там что-то снимать)

Первый взнос на ипотеку за которую потом платить 4,9% годовых - это максимум который я видела на рассрочку у ИКЕЯ, ипотека явно меньше. Вместо снимать, гастрик будет жить в своем и платить в 2 раза меньше аренды. Замещение ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:41

  Жека79 написав:
Все верно, машина это расходник который постоянно дешевеет и кроме того чем она дороже тем дороже ее содержать. Но я никак не могу понять людей, вот вообще никак, просто не укладывается в голове, как можно купить ку8 за 130 куе, или какой то GLS купе за 90-100 куе, и не купить при этом паркинг за 20-25 куе. И каждый вечер нарезать круги вокруг всего жилого комплекса по 10 раз :mrgreen: в надежде что кто то выедет и освободится место. Иногда на это очень забавно смотреть. Но в то же время владельцы жуков и кашкайчиков по 20куе прикупили себе парко места дороже чем их авто и вполне комфортно себя чувствуют.

Этому есть частичное объяснение. Оно касается не всех, конечно. Но некоторых точно.
Есть категория людей, которым важны "понты". Вот они и покупают дорогущую машину, а паркинг - нет. То ли денег уже не хватило, то ли потому, что паркингом особо не попонтуешься. Люди рациональные и машину покупают попроще, и о комфорте своем не забывают, покупая паркинг.
Dimar
 
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