Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро. У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.
Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.
Так это они целевая аудитория того новостроя "под тетрис", что вы анонсировали пару дней назад? В плане - в столице мордорчик за тыщ 35 продадут, полтинничек с кубыхи доложють и в ипотеку лет на 40 в ту прелесть по 20000зл/метр за 600куе впрягутся?
На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро. У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.
Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.
Так это они целевая аудитория того новостроя "под тетрис", что вы анонсировали пару дней назад? В плане - в столице мордорчик за тыщ 35 продадут, полтинничек с кубыхи доложють и в ипотеку лет на 40 в ту прелесть по 20000зл/метр за 600куе впрягутся?
Ага-ага ... Оці всі гастарбайтери через якийсь час вже не можуть зрозуміти - як їм жити далі . Натуралізуватися - так вони доженуть місцевих по грошам років через 30 , їхати додому ? - а тут що робити - платять набагато менше , кар"єру починати в нових реаліях важко ... Залишають все на "авось" - там буде видно ...
kingkongovets написав:не приходило в голову почему блэк фрайдей именно в ноябре?
Само по себе не приходило. Что-то слышал, вроде: "распродажа устраивается для того, чтобы продать товар, который не очень пользовался спросом при текущих ценах в течение года. К тому же надо освободить склады под новый товар. Сделать товар-не проблема. Проблема-продать его."
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Турист_007 написав:Знакомые уехали жить в Венгрию, киевскую квартиру сдают. Еще несколько лет будут сдавать. Хотят получить Венгерское гражданство, после этого квартиру в Киеве будут продавать.
А в чем смысл продавать киевскую недвигу которая стоит копейки, но дает хороший рентный профит? В ЕС за эти деньги даже сарай не купить, а если капитал умножить в пару раз, то выхлоп с аренды будет таким же. Как раз наоборот, за деньги заработанные там выгодно тут купить пару квартир и сдавать их что бы за эти деньги там что-то снимать)
— Сейчас мы продаем квартиры в первом доме, — сообщила менеджер Елизавета. — Базовая цена квадратного метра — $880. Но стоимость каждой отдельной квартиры нужно уточнять отдельно, поскольку у нас действуют различные скидки. Существует возможность оформить рассрочку с минимальным 30-процентным взносом на 25 месяцев — до ввода первого дома в эксплуатацию, намеченного на IV квартал 2021 года. Но при рассрочке «квадрат» дорожает.
Как именно меняется стоимость квартиры при полной оплате и в случае рассрочки, мы рассмотрели на примере 1-комнатной квартиры площадью 48,71 кв. м. Так, при 100-процентной оплате такое жилье обойдется инвестору в $38 578, то есть $792 за кв. м. Если оформить рассрочку с первым взносом 50%, цена квартиры вырастет до $40 722 ($848/кв. м), если взнос составит 30% — $41 579 ($866/кв. м).
792 бакса за Окружной в 4 км от ближайшего метро даже не на котловане, а на пустыре. Магия мопов продолжает двигать цены вверх
Турист_007 написав:Знакомые уехали жить в Венгрию, киевскую квартиру сдают. Еще несколько лет будут сдавать. Хотят получить Венгерское гражданство, после этого квартиру в Киеве будут продавать.
А в чем смысл продавать киевскую недвигу которая стоит копейки, но дает хороший рентный профит? В ЕС за эти деньги даже сарай не купить, а если капитал умножить в пару раз, то выхлоп с аренды будет таким же. Как раз наоборот, за деньги заработанные там выгодно тут купить пару квартир и сдавать их что бы за эти деньги там что-то снимать)
Первый взнос на ипотеку за которую потом платить 4,9% годовых - это максимум который я видела на рассрочку у ИКЕЯ, ипотека явно меньше. Вместо снимать, гастрик будет жить в своем и платить в 2 раза меньше аренды. Замещение
Жека79 написав: Все верно, машина это расходник который постоянно дешевеет и кроме того чем она дороже тем дороже ее содержать. Но я никак не могу понять людей, вот вообще никак, просто не укладывается в голове, как можно купить ку8 за 130 куе, или какой то GLS купе за 90-100 куе, и не купить при этом паркинг за 20-25 куе. И каждый вечер нарезать круги вокруг всего жилого комплекса по 10 раз в надежде что кто то выедет и освободится место. Иногда на это очень забавно смотреть. Но в то же время владельцы жуков и кашкайчиков по 20куе прикупили себе парко места дороже чем их авто и вполне комфортно себя чувствуют.
Этому есть частичное объяснение. Оно касается не всех, конечно. Но некоторых точно. Есть категория людей, которым важны "понты". Вот они и покупают дорогущую машину, а паркинг - нет. То ли денег уже не хватило, то ли потому, что паркингом особо не попонтуешься. Люди рациональные и машину покупают попроще, и о комфорте своем не забывают, покупая паркинг.