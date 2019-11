Додано: Чет 21 лис, 2019 13:07

Serg-ik написав: kingkongovets написав: не приходило в голову почему блэк фрайдей именно в ноябре? не приходило в голову почему блэк фрайдей именно в ноябре?

Само по себе не приходило. Что-то слышал, вроде: "распродажа устраивается для того, чтобы продать товар, который не очень пользовался спросом при текущих ценах в течение года. К тому же надо освободить склады под новый товар. Сделать товар-не проблема. Проблема-продать его." Само по себе не приходило. Что-то слышал, вроде: "распродажа устраивается для того, чтобы продать товар, который не очень пользовался спросом при текущих ценах в течение года. К тому же надо освободить склады под новый товар. Сделать товар-не проблема. Проблема-продать его."



ноябрь - традиционно депрессивный месяц для продаж практически во всех сферах (исключая разве шо туры "из зимы в лето") именно поэтому на него приходится львиная доля всех скидок и распродаж, недвига - не исключение

ну а шо такое "акции от застройщика" мы тут давно и неоднократно обсосали, неликвиды тоже нужно куда то проваливать ноябрь - традиционно депрессивный месяц для продаж практически во всех сферах (исключая разве шо туры "из зимы в лето") именно поэтому на него приходится львиная доля всех скидок и распродаж, недвига - не исключениену а шо такое "акции от застройщика" мы тут давно и неоднократно обсосали, неликвиды тоже нужно куда то проваливать

