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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2389239023912392

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 271
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:44

  Dimar написав:
  Жека79 написав:
Все верно, машина это расходник который постоянно дешевеет и кроме того чем она дороже тем дороже ее содержать. Но я никак не могу понять людей, вот вообще никак, просто не укладывается в голове, как можно купить ку8 за 130 куе, или какой то GLS купе за 90-100 куе, и не купить при этом паркинг за 20-25 куе. И каждый вечер нарезать круги вокруг всего жилого комплекса по 10 раз :mrgreen: в надежде что кто то выедет и освободится место. Иногда на это очень забавно смотреть. Но в то же время владельцы жуков и кашкайчиков по 20куе прикупили себе парко места дороже чем их авто и вполне комфортно себя чувствуют.

Этому есть частичное объяснение. Оно касается не всех, конечно. Но некоторых точно.
Есть категория людей, которым важны "понты". Вот они и покупают дорогущую машину, а паркинг - нет. То ли денег уже не хватило, то ли потому, что паркингом особо не попонтуешься. Люди рациональные и машину покупают попроще, и о комфорте своем не забывают, покупая паркинг.


Частенько це просто жлобство . У мене в свій час стояв старий В3 на парковці поруч , а у сусіда Кольт та Пижик стояли у дворі - і він говорив , що не готовий 1.5 штуки заплатити за парковку .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:52

  Первый написав::-) паркінг у власність. Ну таке.

В більшості випадків економічної доцільності 0.
Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.



Всім процвітання!


да прям 0)
возможность не париться по мелочам - бесценна
в жизни вообще масса вещей, не имеющих экономической обоснованности, но они приятны и удобны и мы с удовольствием тратим на них деньги
а еще - шо гораздо более важно - мы тратим время шоп заработать денег больше, чем в состоянии потратить и очень сильно гордимся этим :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:58

  Первый написав::-) паркінг у власність. Ну таке.
В більшості випадків економічної доцільності 0.
Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.
Всім процвітання!

Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона.
PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:09

тадам!

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Престиж холл трехи на средних этажах по 1350 норм?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:23

  airmax78 написав:
  Первый написав::-) паркінг у власність. Ну таке.
В більшості випадків економічної доцільності 0.
Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.
Всім процвітання!

Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона.
PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.

Про це вже колись говорили - є ж країни , де машина без "місця ночівлі" не реєструється ...
І ціна озвучувалася - 10% від вартості оренди 1 к в районі ... У нас так виходить ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:25

  kingkongovets написав:тадам!

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І зразу евакуатор запускати ...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:33

  Puente написав:
  kingkongovets написав:тадам!

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І зразу евакуатор запускати ...


и не один раз
процесс выдавливания хитросделанности из вильнолюдыны - процесс долгий, я бы очень хотел бы шоп для вильнолюдыны он был бы максимально мучительным

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киевские бомбилы маст дай
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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