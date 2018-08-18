Жека79 написав:

Все верно, машина это расходник который постоянно дешевеет и кроме того чем она дороже тем дороже ее содержать. Но я никак не могу понять людей, вот вообще никак, просто не укладывается в голове, как можно купить ку8 за 130 куе, или какой то GLS купе за 90-100 куе, и не купить при этом паркинг за 20-25 куе. И каждый вечер нарезать круги вокруг всего жилого комплекса по 10 разв надежде что кто то выедет и освободится место. Иногда на это очень забавно смотреть. Но в то же время владельцы жуков и кашкайчиков по 20куе прикупили себе парко места дороже чем их авто и вполне комфортно себя чувствуют.