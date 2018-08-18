Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав: Все верно, машина это расходник который постоянно дешевеет и кроме того чем она дороже тем дороже ее содержать. Но я никак не могу понять людей, вот вообще никак, просто не укладывается в голове, как можно купить ку8 за 130 куе, или какой то GLS купе за 90-100 куе, и не купить при этом паркинг за 20-25 куе. И каждый вечер нарезать круги вокруг всего жилого комплекса по 10 раз в надежде что кто то выедет и освободится место. Иногда на это очень забавно смотреть. Но в то же время владельцы жуков и кашкайчиков по 20куе прикупили себе парко места дороже чем их авто и вполне комфортно себя чувствуют.
Этому есть частичное объяснение. Оно касается не всех, конечно. Но некоторых точно. Есть категория людей, которым важны "понты". Вот они и покупают дорогущую машину, а паркинг - нет. То ли денег уже не хватило, то ли потому, что паркингом особо не попонтуешься. Люди рациональные и машину покупают попроще, и о комфорте своем не забывают, покупая паркинг.
Частенько це просто жлобство . У мене в свій час стояв старий В3 на парковці поруч , а у сусіда Кольт та Пижик стояли у дворі - і він говорив , що не готовий 1.5 штуки заплатити за парковку .
В більшості випадків економічної доцільності 0. Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.
Всім процвітання!
да прям 0) возможность не париться по мелочам - бесценна в жизни вообще масса вещей, не имеющих экономической обоснованности, но они приятны и удобны и мы с удовольствием тратим на них деньги а еще - шо гораздо более важно - мы тратим время шоп заработать денег больше, чем в состоянии потратить и очень сильно гордимся этим
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав: паркінг у власність. Ну таке. В більшості випадків економічної доцільності 0. Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе. Всім процвітання!
Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона. PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.
Первый написав: паркінг у власність. Ну таке. В більшості випадків економічної доцільності 0. Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе. Всім процвітання!
Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона. PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.
Про це вже колись говорили - є ж країни , де машина без "місця ночівлі" не реєструється ... І ціна озвучувалася - 10% від вартості оренди 1 к в районі ... У нас так виходить ?