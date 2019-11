Додано: Чет 21 лис, 2019 13:52

Первый написав: паркінг у власність. Ну таке.



В більшості випадків економічної доцільності 0.

Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.







Всім процвітання! паркінг у власність. Ну таке.В більшості випадків економічної доцільності 0.Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.Всім процвітання!



да прям 0)

возможность не париться по мелочам - бесценна

в жизни вообще масса вещей, не имеющих экономической обоснованности, но они приятны и удобны и мы с удовольствием тратим на них деньги

а еще - шо гораздо более важно - мы тратим время шоп заработать денег больше, чем в состоянии потратить и очень сильно гордимся этим да прям 0)возможность не париться по мелочам - бесценнав жизни вообще масса вещей, не имеющих экономической обоснованности, но они приятны и удобны и мы с удовольствием тратим на них деньгиа еще - шо гораздо более важно - мы тратим время шоп заработать денег больше, чем в состоянии потратить и очень сильно гордимся этим

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.