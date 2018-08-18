|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:47
airmax78 написав: Первый написав:
паркінг у власність. Ну таке.
В більшості випадків економічної доцільності 0.
Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.
Всім процвітання!
Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона.
PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.
По одному паркингу мне платили 4000, с декабря будет уже 5000 за место.
По второму было 5000, буду тоже повышать.
Причем по этому ЖК ажиотаж еще впереди - где-то через год-два будет драка за право парковаться (только полтора года прошло от начала выдачи ключей, эта зима - первая, когда количество живущих будет более-менее значимое).
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 1001
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:55
Dimar написав:
По одному паркингу мне платили 4000
airmax78 написав:
Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона.
PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.
, с декабря будет уже 5000 за место.По второму было 5000
, буду тоже повышать.
Причем по этому ЖК ажиотаж еще впереди - где-то через год-два будет драка за право парковаться (только полтора года прошло от начала выдачи ключей, эта зима - первая, когда количество живущих будет более-менее значимое).
Не подскажите цену покупки паркингов и на каком этапе покупали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11078
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17159
|2702432
|
Чет 21 лис, 2019 13:56
Frant
|
|8
|9012
|
|
|455
|185606
|
|