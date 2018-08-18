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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:47
airmax78 написав: Первый написав:
паркінг у власність. Ну таке.
В більшості випадків економічної доцільності 0.
Понтів - норм. Аля їзжу на жигі, але паркуюся в паркінг у за 60куе.
Всім процвітання!
Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона.
PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.
По одному паркингу мне платили 4000, с декабря будет уже 5000 за место.
По второму было 5000, буду тоже повышать.
Причем по этому ЖК ажиотаж еще впереди - где-то через год-два будет драка за право парковаться (только полтора года прошло от начала выдачи ключей, эта зима - первая, когда количество живущих будет более-менее значимое).
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:55
Dimar написав:
По одному паркингу мне платили 4000
airmax78 написав:
Ниче-ниче, наступит эра электромобилей и я буду сдавать места путем проведения аукциона.
PS Но пока, сколько бы паркоместо не стоило, 100-150 баксов в месяц - это психологическая граница выше которой люди платить не готовы. Но не всегда же так будет.
, с декабря будет уже 5000 за место.По второму было 5000
, буду тоже повышать.
Причем по этому ЖК ажиотаж еще впереди - где-то через год-два будет драка за право парковаться (только полтора года прошло от начала выдачи ключей, эта зима - первая, когда количество живущих будет более-менее значимое).
Не подскажите цену покупки паркингов и на каком этапе покупали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:11
Прохожий
Покупал уже в сданном доме. Цена - 590 тыс. каждый. Плюс апгрейд - поставил электрические ролеты, сделал внутри стелажи. Получилось 2 полноценных гаража в паркинге. Один вообще большой - 33 квадратных метра.
Планирую в будущем сдавать дороже.
Сейчас уже там обычное паркоместо (меньшего размера, посреди паркинга) - предлагали за 4000 грн. И предложений уже очень мало. Практически нет. Рассчитываю в будущем сдавать с коэффициентом 1,5-2 к стоимости обычных мест.
Как показывает практика, где я сам сейчас живу, цена аренды и цена паркинга выходит на пик где-то на третью зиму после начала выдачи ключей.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:18
Пока этой своей инвестицией очень доволен. Посмотрим, как пойдет дальше.
Ну и на этой волне взял еще один паркинг в Заречном. 400 тысяч. Там пока он не эксплуатируется. Как откроют и заполнится - посмотрим, что там смогу вымутить. Надеюсь на 4000. Может со старта будет 3000, но потом цены подтянутся. Посмотрим, но риск всегда есть. Я это понимаю.
ЗЫ. Перед покупкой обошел весь комплекс со всех сторон, шагами буквально мерял и рассчитал приблизительное кол-во машин, которые могут поместиться на территории. Плюс кол-во мест в паркинге, рассчитал соотношение к кол-ву квартир в комплексе. Результат в районе 0,23 меня удовлетворил
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 16:26
Самое прикольное, что в свое время сделал большую ошибку и не купил паркинг там, где живу. Сейчас брать за 30-35 тысяч баксов рука не поднимается. Да и предложений нет почти. За 2 года было только 2 предложения по озвученным ценам.
Арендую.
Но, увидев, какой ажиотаж может быть, теперь исправляю ошибку, и заодно инвестирую.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 17:34
В среднем цена пр Киеву от 100 уе до 150. Выше хз, не встречал, разве что в новолипках. Но по 5кгрн вообще не встречал аренду.
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