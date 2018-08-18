Додано: Чет 21 лис, 2019 18:57

hume написав: В среднем цена пр Киеву от 100 уе до 150. Выше хз, не встречал, разве что в новолипках. Но по 5кгрн вообще не встречал аренду. В среднем цена пр Киеву от 100 уе до 150. Выше хз, не встречал, разве что в новолипках. Но по 5кгрн вообще не встречал аренду.

В новолипках 250 Уе, в парк авеню 250 Уе, в Ривере 5к грн, но уже есть очень большой потенциал поднять до 5500, так как ЖЭК сдаёт в непроданном паркинге оставшиеся места который просто рядом а не под домами по 5500, а паркинг в который едет лифт из дома всегда будет цениться выше.Отсутствие места- вот единственный стимулятор который толкает цены вверх. А публики минимум по 2 авто на квартиру, а есть и по 4 авто, а 120 паркомест на 500 квартир это ниочем. Плюс сюда надо добавить коммерцию, которая сейчас есть в каждом ЖК, а траффик коммерции может сразу забрать всю придомовую парковку, ибо в 1 офис может приезжать 10 машин, а если в жк есть Новая Почта или ПриватБанк то это сразу коллапс