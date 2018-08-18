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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31
hume написав:
В среднем цена пр Киеву от 100 уе до 150. Выше хз, не встречал, разве что в новолипках. Но по 5кгрн вообще не встречал аренду.
Насчет Новолипок.
Специально сейчас не лезу на сайты. Пишу по памяти. Могу ошибаться. Но, как мне кажется, там аренда очень недорогая. В районе 2-3 тысяч. Вполне возможно потому, что построено достаточное количество паркингов.
Тут довольно сложно угадать. Но определенные маркеры есть.
ЖК должен быть с достаточно обеспеченным контингентом. Мест для парковок должно быть по минимуму, в том числе за пределами комплекса не должно быть мест для парковок.
Кстати, когда ходил вокруг Заречного и измерял возможное кол-во мест для парковки, я еще и обратил внимание на те машины, которые там паркуются. Результат меня тоже удовлетворил
Очень недешевые авто были в достаточном количестве.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:42
Как я уже понял, особенность этого сегмента рынка в том, что во-первых мало информации. Иногда самого рынка нет как такового. То есть имея квартиру в каком-то районе каждый может зайти на сайт объявлений и оценить диапазон цен, почем эту квартиру можно сдать или продать.
С паркингами все совсем не так. На сайтах объявлений почти нет. Потенциальная целевая аудитория - узкая - только
жители конкретного ЖК. В лучшем случае - соседнего (если очень близко), и то цена в таком случае резко упадет.
Оценить по интернету крайне сложно.
Но понимая маркеры, по которым можно ориентироваться, можно удачно попасть в струю. А можно и не попасть
По Квартету. Чтобы понимать, почему люди снимают за такие деньги, нужно просто зайти в паркинг
В лабиринте Мазератти, Лотусов и спортивных Акур всякие новейшие бимеры и мерсы смотрятся весьма достойно , но средне.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:46
airmax78 написав: gonchik74 написав:
Престиж холл трехи на средних этажах по 1350 норм?
Мне кажется это лучшее предложение в районе Серебряной мили. Видимо лжекосмонавт Беня не очень верит в рокету.
Максим, вы же летом выкладывали видос там озвучивался ценник 1500 ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:00
Зато кроме минусов этого рынка (в первую очередь - отсутствие ценовых ориентиров и сложность оценить заранее доходность), есть и несомненные плюсы: арендатор тоже не имеет ориентиров и не может шантажировать уходом.
В конце концов все упирается в личное желание/нежелание платить определенную цену за собственный комфорт.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:03
Ладно, что-то я разговорился сегодня
Если у кого-то есть мысли по инвестициям в паркинги - велком
Я четко вижу как плюсы, так и минусы подобного рода инвестиций. На мой взгляд, плюсов больше. Но есть нюансы
Главное - "попасть в объект". Зато если попал - сплошной профит.
ЗЫ. Можно было бы сделать отдельную тему. Я думал об этом. Но, боюсь, малая активность сразу опустит ее вниз списка и тема умрет. Так что давайте здесь. Все же лучше чем прочий оффтоп
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:18
Dimar
Я так понял у вас паркинги под сдачу в 2 локациях ?
Какой срок прошел между покупкой и первой сдачей ?
Доход после сдачи в аренду
1й год около 180 аренд
2й год около 150 аренд
3й год около 120 аренд
Верно описал ?
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:26
Выскажу свое резюме по поднятой теме.
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Плюсы:
- Более высокая доходность (если «попал» в комплекс).
- Масштабируемость: если инвестируя даже в однушку надо минимум-минимум-миниморум 50Кбаксов (квартира плюс ремонт) – то тут можно при средней стоимости паркинга около 15 тысяч баксов иметь варианты инвестиций: 15, 30, 45, 60 – и так далее. Выбирай любой масштаб.
- Не нужно делать ремонты. Объект готов к сдаче сразу.
- Объект невозможно убить. Не надо ремонтировать. Текущее обслуживание нулевое. Ты абсолютно не паришься, что там за арендатор, есть ли у него кошка или ребенок и так далее (в разумных пределах, естественно).
- В момент смены арендатора объект опять же готов к сдаче - минимальный простой, нет затрат на промежуточные ремонты техники, канализации, сантехники, чистку мебели и стирку штор и т.д.
- Арендаторы не зальют соседей и не причинят прочего ущерба третьим лицам.
(примечание: если, как в моем случае, сделан «апгрейд» в виде установки ролет, это все равно не идет в сравнение с квартирой в вопросах временных и финансовых потерь на начальном этапе, обслуживания, содержания, ремонтов и т.п.)
Минусы:
- Нет полноценного рынка. Сложно заранее оценить, сыграет ли инвестиция. Нужен опыт и интуиция.
Вроде все
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:33
Dimar написав:
Ладно, что-то я разговорился сегодня
Если у кого-то есть мысли по инвестициям в паркинги - велком
Я четко вижу как плюсы, так и минусы подобного рода инвестиций. На мой взгляд, плюсов больше. Но есть нюансы
Главное - "попасть в объект". Зато если попал - сплошной профит.
ЗЫ. Можно было бы сделать отдельную тему. Я думал об этом. Но, боюсь, малая активность сразу опустит ее вниз списка и тема умрет. Так что давайте здесь. Все же лучше чем прочий оффтоп
Насколько удорожает паркинг розетка для зарядки?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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