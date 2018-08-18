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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2391239223932394

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 271
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31

  hume написав:В среднем цена пр Киеву от 100 уе до 150. Выше хз, не встречал, разве что в новолипках. Но по 5кгрн вообще не встречал аренду.

Насчет Новолипок.
Специально сейчас не лезу на сайты. Пишу по памяти. Могу ошибаться. Но, как мне кажется, там аренда очень недорогая. В районе 2-3 тысяч. Вполне возможно потому, что построено достаточное количество паркингов.
Тут довольно сложно угадать. Но определенные маркеры есть.
ЖК должен быть с достаточно обеспеченным контингентом. Мест для парковок должно быть по минимуму, в том числе за пределами комплекса не должно быть мест для парковок.

Кстати, когда ходил вокруг Заречного и измерял возможное кол-во мест для парковки, я еще и обратил внимание на те машины, которые там паркуются. Результат меня тоже удовлетворил :) Очень недешевые авто были в достаточном количестве.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:42

Как я уже понял, особенность этого сегмента рынка в том, что во-первых мало информации. Иногда самого рынка нет как такового. То есть имея квартиру в каком-то районе каждый может зайти на сайт объявлений и оценить диапазон цен, почем эту квартиру можно сдать или продать.
С паркингами все совсем не так. На сайтах объявлений почти нет. Потенциальная целевая аудитория - узкая - только жители конкретного ЖК. В лучшем случае - соседнего (если очень близко), и то цена в таком случае резко упадет.
Оценить по интернету крайне сложно.
Но понимая маркеры, по которым можно ориентироваться, можно удачно попасть в струю. А можно и не попасть :)

По Квартету. Чтобы понимать, почему люди снимают за такие деньги, нужно просто зайти в паркинг :) В лабиринте Мазератти, Лотусов и спортивных Акур всякие новейшие бимеры и мерсы смотрятся весьма достойно , но средне. :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:46

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Престиж холл трехи на средних этажах по 1350 норм?

Мне кажется это лучшее предложение в районе Серебряной мили. Видимо лжекосмонавт Беня не очень верит в рокету.


Максим, вы же летом выкладывали видос там озвучивался ценник 1500 ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:00

Зато кроме минусов этого рынка (в первую очередь - отсутствие ценовых ориентиров и сложность оценить заранее доходность), есть и несомненные плюсы: арендатор тоже не имеет ориентиров и не может шантажировать уходом.
В конце концов все упирается в личное желание/нежелание платить определенную цену за собственный комфорт.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:03

Ладно, что-то я разговорился сегодня :)

Если у кого-то есть мысли по инвестициям в паркинги - велком ;)
Я четко вижу как плюсы, так и минусы подобного рода инвестиций. На мой взгляд, плюсов больше. Но есть нюансы :) Главное - "попасть в объект". Зато если попал - сплошной профит.

ЗЫ. Можно было бы сделать отдельную тему. Я думал об этом. Но, боюсь, малая активность сразу опустит ее вниз списка и тема умрет. Так что давайте здесь. Все же лучше чем прочий оффтоп ;)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:18

Dimar
Я так понял у вас паркинги под сдачу в 2 локациях ?

Какой срок прошел между покупкой и первой сдачей ?

Доход после сдачи в аренду
1й год около 180 аренд
2й год около 150 аренд
3й год около 120 аренд
Верно описал ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:26

Выскажу свое резюме по поднятой теме.
=
Плюсы:
- Более высокая доходность (если «попал» в комплекс).
- Масштабируемость: если инвестируя даже в однушку надо минимум-минимум-миниморум 50Кбаксов (квартира плюс ремонт) – то тут можно при средней стоимости паркинга около 15 тысяч баксов иметь варианты инвестиций: 15, 30, 45, 60 – и так далее. Выбирай любой масштаб.
- Не нужно делать ремонты. Объект готов к сдаче сразу.
- Объект невозможно убить. Не надо ремонтировать. Текущее обслуживание нулевое. Ты абсолютно не паришься, что там за арендатор, есть ли у него кошка или ребенок и так далее (в разумных пределах, естественно).
- В момент смены арендатора объект опять же готов к сдаче - минимальный простой, нет затрат на промежуточные ремонты техники, канализации, сантехники, чистку мебели и стирку штор и т.д.
- Арендаторы не зальют соседей и не причинят прочего ущерба третьим лицам.

(примечание: если, как в моем случае, сделан «апгрейд» в виде установки ролет, это все равно не идет в сравнение с квартирой в вопросах временных и финансовых потерь на начальном этапе, обслуживания, содержания, ремонтов и т.п.)

Минусы:
- Нет полноценного рынка. Сложно заранее оценить, сыграет ли инвестиция. Нужен опыт и интуиция.
Вроде все :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:33

  Dimar написав:Ладно, что-то я разговорился сегодня :)

Если у кого-то есть мысли по инвестициям в паркинги - велком ;)
Я четко вижу как плюсы, так и минусы подобного рода инвестиций. На мой взгляд, плюсов больше. Но есть нюансы :) Главное - "попасть в объект". Зато если попал - сплошной профит.

ЗЫ. Можно было бы сделать отдельную тему. Я думал об этом. Но, боюсь, малая активность сразу опустит ее вниз списка и тема умрет. Так что давайте здесь. Все же лучше чем прочий оффтоп ;)


Насколько удорожает паркинг розетка для зарядки?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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