Додано: Чет 21 лис, 2019 20:26

Выскажу свое резюме по поднятой теме.Плюсы:- Более высокая доходность (если «попал» в комплекс).- Масштабируемость: если инвестируя даже в однушку надо минимум-минимум-миниморум 50Кбаксов (квартира плюс ремонт) – то тут можно при средней стоимости паркинга около 15 тысяч баксов иметь варианты инвестиций: 15, 30, 45, 60 – и так далее. Выбирай любой масштаб.- Не нужно делать ремонты. Объект готов к сдаче сразу.- Объект невозможно убить. Не надо ремонтировать. Текущее обслуживание нулевое. Ты абсолютно не паришься, что там за арендатор, есть ли у него кошка или ребенок и так далее (в разумных пределах, естественно).- В момент смены арендатора объект опять же готов к сдаче - минимальный простой, нет затрат на промежуточные ремонты техники, канализации, сантехники, чистку мебели и стирку штор и т.д.- Арендаторы не зальют соседей и не причинят прочего ущерба третьим лицам.(примечание: если, как в моем случае, сделан «апгрейд» в виде установки ролет, это все равно не идет в сравнение с квартирой в вопросах временных и финансовых потерь на начальном этапе, обслуживания, содержания, ремонтов и т.п.)Минусы:- Нет полноценного рынка. Сложно заранее оценить, сыграет ли инвестиция. Нужен опыт и интуиция.Вроде все