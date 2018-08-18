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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31
hume написав:
В среднем цена пр Киеву от 100 уе до 150. Выше хз, не встречал, разве что в новолипках. Но по 5кгрн вообще не встречал аренду.
Насчет Новолипок.
Специально сейчас не лезу на сайты. Пишу по памяти. Могу ошибаться. Но, как мне кажется, там аренда очень недорогая. В районе 2-3 тысяч. Вполне возможно потому, что построено достаточное количество паркингов.
Тут довольно сложно угадать. Но определенные маркеры есть.
ЖК должен быть с достаточно обеспеченным контингентом. Мест для парковок должно быть по минимуму, в том числе за пределами комплекса не должно быть мест для парковок.
Кстати, когда ходил вокруг Заречного и измерял возможное кол-во мест для парковки, я еще и обратил внимание на те машины, которые там паркуются. Результат меня тоже удовлетворил
Очень недешевые авто были в достаточном количестве.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:42
Как я уже понял, особенность этого сегмента рынка в том, что во-первых мало информации. Иногда самого рынка нет как такового. То есть имея квартиру в каком-то районе каждый может зайти на сайт объявлений и оценить диапазон цен, почем эту квартиру можно сдать или продать.
С паркингами все совсем не так. На сайтах объявлений почти нет. Потенциальная целевая аудитория - узкая - только
жители конкретного ЖК. В лучшем случае - соседнего (если очень близко), и то цена в таком случае резко упадет.
Оценить по интернету крайне сложно.
Но понимая маркеры, по которым можно ориентироваться, можно удачно попасть в струю. А можно и не попасть
По Квартету. Чтобы понимать, почему люди снимают за такие деньги, нужно просто зайти в паркинг
В лабиринте Мазератти, Лотусов и спортивных Акур всякие новейшие бимеры и мерсы смотрятся весьма достойно , но средне.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:46
airmax78 написав: gonchik74 написав:
Престиж холл трехи на средних этажах по 1350 норм?
Мне кажется это лучшее предложение в районе Серебряной мили. Видимо лжекосмонавт Беня не очень верит в рокету.
Максим, вы же летом выкладывали видос там озвучивался ценник 1500 ?
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:00
Зато кроме минусов этого рынка (в первую очередь - отсутствие ценовых ориентиров и сложность оценить заранее доходность), есть и несомненные плюсы: арендатор тоже не имеет ориентиров и не может шантажировать уходом.
В конце концов все упирается в личное желание/нежелание платить определенную цену за собственный комфорт.
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:03
Ладно, что-то я разговорился сегодня
Если у кого-то есть мысли по инвестициям в паркинги - велком
Я четко вижу как плюсы, так и минусы подобного рода инвестиций. На мой взгляд, плюсов больше. Но есть нюансы
Главное - "попасть в объект". Зато если попал - сплошной профит.
ЗЫ. Можно было бы сделать отдельную тему. Я думал об этом. Но, боюсь, малая активность сразу опустит ее вниз списка и тема умрет. Так что давайте здесь. Все же лучше чем прочий оффтоп
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:18
Dimar
Я так понял у вас паркинги под сдачу в 2 локациях ?
Какой срок прошел между покупкой и первой сдачей ?
Доход после сдачи в аренду
1й год около 180 аренд
2й год около 150 аренд
3й год около 120 аренд
Верно описал ?
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:26
Выскажу свое резюме по поднятой теме.
=
Плюсы:
- Более высокая доходность (если «попал» в комплекс).
- Масштабируемость: если инвестируя даже в однушку надо минимум-минимум-миниморум 50Кбаксов (квартира плюс ремонт) – то тут можно при средней стоимости паркинга около 15 тысяч баксов иметь варианты инвестиций: 15, 30, 45, 60 – и так далее. Выбирай любой масштаб.
- Не нужно делать ремонты. Объект готов к сдаче сразу.
- Объект невозможно убить. Не надо ремонтировать. Текущее обслуживание нулевое. Ты абсолютно не паришься, что там за арендатор, есть ли у него кошка или ребенок и так далее (в разумных пределах, естественно).
- В момент смены арендатора объект опять же готов к сдаче - минимальный простой, нет затрат на промежуточные ремонты техники, канализации, сантехники, чистку мебели и стирку штор и т.д.
- Арендаторы не зальют соседей и не причинят прочего ущерба третьим лицам.
(примечание: если, как в моем случае, сделан «апгрейд» в виде установки ролет, это все равно не идет в сравнение с квартирой в вопросах временных и финансовых потерь на начальном этапе, обслуживания, содержания, ремонтов и т.п.)
Минусы:
- Нет полноценного рынка. Сложно заранее оценить, сыграет ли инвестиция. Нужен опыт и интуиция.
Вроде все
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Dimar
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:33
Dimar написав:
Ладно, что-то я разговорился сегодня
Если у кого-то есть мысли по инвестициям в паркинги - велком
Я четко вижу как плюсы, так и минусы подобного рода инвестиций. На мой взгляд, плюсов больше. Но есть нюансы
Главное - "попасть в объект". Зато если попал - сплошной профит.
ЗЫ. Можно было бы сделать отдельную тему. Я думал об этом. Но, боюсь, малая активность сразу опустит ее вниз списка и тема умрет. Так что давайте здесь. Все же лучше чем прочий оффтоп
Насколько удорожает паркинг розетка для зарядки?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 21 лис, 2019 21:05
Фигасе схематоз какой))
Украинские банки массово нарушают мораторий на перерегистрацию ипотечного имущества и отселение кредитных должников из заложенного жилья по проблемным валютным кредитам, сообщили "Стране" юристы. Тех кредитов, по которым люди не платят по разным причинам.
Чаще всего люди после незаконной перерегистрации недвижимости оспаривают ее в судах. Потому, чтобы создать им побольше проблем, финансисты стараются тут же продать жилье. Причем не просто одному новому покупателю, а прокручивают многоходовую схему по перепродаже и перерегистрации квартиры или дома.
Она состоит из следующих этапов:
1. Сначала банк перерегистрирует квартиру на себя.
2. Продает ее физлицу.
3. Это физлицо отдает недвижимость в уставный капитал компании.
4. Компания берет у другого физлица кредит под залог данного жилья.
5. Этот кредит специально не выплачивается, и формируется проблемная задолженность.
6. Квартира взыскивается в качестве обеспечения нового кредита и достается новому собственнику-физлицу.
"Такое проворачивают очень быстро — могут даже за неделю. Схема отточена и работает. Оспорить все этапы сделок и пройти все судебные инстанции после такого очень сложно или почти невозможно. И это очень долго. На оспаривание одинарной перепродажи залога может уходить год или больше. А при сложной схеме — это вообще непредсказуемо. Причем, даже в условиях действия моратория в стране", — подчеркнул Можаев.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 21:13
zzzzzz
Отвечаю.
Квартет. 2 паркинга. 590 тысяч каждый. Они у меня в нише находились изначально. С учетом апгрейда (каркас для ролет, сами ролеты, достройка небольших простенков, покраска, штукатурка, перегородка между двумя паркингами, стелажи) – каждый вышел почти 25 тысяч долларов (когда покупал курс был 27,30 и 26,00 - так что не пытайтесь поймать
).
Приобретены – март и июнь 2018.
Апгрейд – осень 2018.
Паркинг открыли в эксплуатацию где-то в районе декабря 2018. Плюс-минус месяц.
Сдача в аренду:
- который чуть меньше (где-то 23-25 квадратных метров) – с февраля 2019 по 4000, с декабря уже по 5000 – исключительно делая скидку арендатору (есть причины); при его отказе выставлял бы за 5500-6000;
- который чуть больше (33 квадратных метра) с июня 2019 (по 5000). Задержка исключительно из-за того, что я на пару месяцев залетел в больницу. Сейчас решил повысить аренду до 6000. Клиент не согласился и думает, что найдет дешевле. Возможно, найдет обычное открытое паркоместо 16 квадратов. Если ей (в ее-то 20+) подходит – почему бы и нет, хотя имея машину, которую я до этого видел только на картинках и которая стоит больше чем вся недвижимость многих из здесь присутствующих, которая я не представляю как с таким-то клиренсом доехала по нашим дорогам до паркинга (ей место в Монако,а не в Киеве)
– то ОК. Сейчас снег выпадет... сугробы...
Но у меня полноценный гаражный бокс большого размера. Буду ставить 7000. Почему? У меня там кроме собственно машины любого размера поместится либо еще одна небольшая машина, либо прицеп, лодка, квадрик, пару мотоциклов. Не говоря уже о шинах, инструменте, лыжах, сноубордах, прочей крупной домашней утвари. Ну и как вишенка: перед боксом абсолютно свободно, совсем никому не мешая становится еще одна полногабаритная машина.
Планы. Ориентируюсь на 1,5-2 ставки обычного паркинга. Сейчас они по 4000. Значит целевая цена в текущих ценах 6000-8000. Через год будет выше.
Альтернатива – под склад для магазинов, которые откроются в ближайший год-два. Там цена будет еще выше.
Второй объект. Заречный.
Пока просто купил за 400 тыс. в самом конце сентября. Пока паркинг не работает. Обещают запустить в декабре. В любом случае буду ждать пару месяцев, пока наполнится.
Там какая ситуация: люди уже живут в первой очереди (4 свечки) и второй очереди (еще одна свечка). В первых двух очередях – 2 маленьких паркинга по 100 мест каждый. Итого – 200 мест. Сейчас сдалась 3-я очередь – длинный дом-стена на 6 секций с паркингом на около 300 мест. Но люди из первых двух очередей уже воют. Количество квартир в 6 домах - 2080. Стать негде. Территории внутри комплекса для машин очень мало. Ждут открытие паркинга. Вдоль трассы недавно машины кислотой облили. Стоянка через дорогу на разворотном пятачке (то еще место) забита по 600 грн. в месяц, мест нет и скорее всего ее снесут в ближайшее время.
Контингент машин – очень и очень. Цена квартир там выросла с 700-800 долларов в момент строительства до 1400-1500 сейчас. Риелтор сказал, что ЖК пользуется спросом и контингент вполне небедный. По машинам видно.
Посмотрим, что выйдет.
Фууухххх. Вот это вывалил информацию. Енджой
Востаннє редагувалось Dimar
в Чет 21 лис, 2019 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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