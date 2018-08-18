Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро. У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.
Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.
Так это они целевая аудитория того новостроя "под тетрис", что вы анонсировали пару дней назад? В плане - в столице мордорчик за тыщ 35 продадут, полтинничек с кубыхи доложють и в ипотеку лет на 40 в ту прелесть по 20000зл/метр за 600куе впрягутся?
Вы можете пытаться иронизировать, но далеко не все "гастрики" собирают клубнику за 12 злотых в час. В мамских группах активно обсуждаются вопросы частных садиков и школ (500-1000 уе в месяц), услуги домработницы для квартиры в 100 квадратов и т.п.
zzzzzz написав:Dimar Я так понял у вас паркинги под сдачу в 2 локациях ?
Какой срок прошел между покупкой и первой сдачей ?
Доход после сдачи в аренду 1й год около 180 аренд 2й год около 150 аренд 3й год около 120 аренд Верно описал ?
То есть сходу у меня получилось 1271000 (стартовая инвестиция)/9000=141 аренд В текущем декабре 1271000/10000=127 аренд Планирую с января иметь 1271000/12000=106 аренд Выйдет где-то посередине 106-127. Ближе к 106. Это все пока еще идет первый год сдачи в аренду. Дальше еще снизимся, уверен. Что будет по Заречному - посмотрим.
Сообщение Добавлено: Чт 24 янв, 2019 08:42 ЖК Каховская 2580/293 Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8
Цена сейчас 250-287 кгрн При 100% оплате скидка 10% 225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )
На перепродажу, кто что думает ?
Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?
Зашел сейчас на сайт КМБ цена паркинга 590-680 тыс
Блин
10 месяцев +100%
Надо было брать. Кстати, вот паркинг в Квартете - обычный, 15,5 метров. Стоил 416 или 425 тысяч грн. (в зависимости от уровня - нижний или верхний). То есть около 16 тыс. долларов. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-pa ... ed205ce52f 26000$ Через год будет минимум 30000