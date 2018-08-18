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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2393239423952396>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 271
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:14

trololo
Не знаю. Если запитаться от светильника - ноль. :) Но я не по этим делам однозначно.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:42

  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:Добавлю топлива в ракету.

На работе есть ребята, которые владеют недвижимостью в своих городах (в том числе и в Киеве), пока сдают, хотя решение их жилищного вопроса в щуцинских ипенях стоит достаточно остро.
У жены маникюрщица с мужем (инженер или айтишник) обладатели киевского новостроя под засолом. И такие примеры не редкость.

Думаю, что волна слива гастриками киевских метров уже не за горами.

Так это они целевая аудитория того новостроя "под тетрис", что вы анонсировали пару дней назад?
В плане - в столице мордорчик за тыщ 35 продадут, полтинничек с кубыхи доложють и в ипотеку лет на 40 в ту прелесть по 20000зл/метр за 600куе впрягутся?

Вы можете пытаться иронизировать, но далеко не все "гастрики" собирают клубнику за 12 злотых в час. В мамских группах активно обсуждаются вопросы частных садиков и школ (500-1000 уе в месяц), услуги домработницы для квартиры в 100 квадратов и т.п.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:43

Dimar
Я весной ездил смотрел паркинг именно с этой целью в ЖК Каховская и отказался от этой идеи.
Писал об этом на форуме.
Даже сейчас паркинги в продаже 590-680 тыс.грн.
Там большой паркинг.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:54

ахаха...нашел свой старый пост

Сообщение Добавлено: Чт 24 янв, 2019 08:42
ЖК Каховская 2580/293
Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8

Цена сейчас 250-287 кгрн
При 100% оплате скидка 10%
225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )

На перепродажу, кто что думает ?

Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?


Зашел сейчас на сайт КМБ цена паркинга 590-680 тыс :!: :!:

Блин :shock: :shock: :shock:

10 месяцев +100%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:58

  zzzzzz написав:Dimar
Я так понял у вас паркинги под сдачу в 2 локациях ?

Какой срок прошел между покупкой и первой сдачей ?

Доход после сдачи в аренду
1й год около 180 аренд
2й год около 150 аренд
3й год около 120 аренд
Верно описал ?

То есть сходу у меня получилось 1271000 (стартовая инвестиция)/9000=141 аренд
В текущем декабре 1271000/10000=127 аренд
Планирую с января иметь 1271000/12000=106 аренд
Выйдет где-то посередине 106-127. Ближе к 106.
Это все пока еще идет первый год сдачи в аренду. Дальше еще снизимся, уверен.
Что будет по Заречному - посмотрим.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:03

  zzzzzz написав:ахаха...нашел свой старый пост

Сообщение Добавлено: Чт 24 янв, 2019 08:42
ЖК Каховская 2580/293
Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8

Цена сейчас 250-287 кгрн
При 100% оплате скидка 10%
225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )

На перепродажу, кто что думает ?

Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?


Зашел сейчас на сайт КМБ цена паркинга 590-680 тыс

Блин :shock: :shock: :shock:

10 месяцев +100%

:)
Надо было брать.
Кстати, вот паркинг в Квартете - обычный, 15,5 метров. Стоил 416 или 425 тысяч грн. (в зависимости от уровня - нижний или верхний). То есть около 16 тыс. долларов.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-pa ... ed205ce52f
26000$
Через год будет минимум 30000
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:07

Dimar
Надо было, надо было ))))

Вот на ОЛХ по 531 кгрн от застройщика))
https://www.olx.ua/obyavlenie/parkomest ... 8b3d1cc769
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:23

  trololo написав:
  Dimar написав:Ладно, что-то я разговорился сегодня :)

Если у кого-то есть мысли по инвестициям в паркинги - велком ;)
Я четко вижу как плюсы, так и минусы подобного рода инвестиций. На мой взгляд, плюсов больше. Но есть нюансы :) Главное - "попасть в объект". Зато если попал - сплошной профит.

ЗЫ. Можно было бы сделать отдельную тему. Я думал об этом. Но, боюсь, малая активность сразу опустит ее вниз списка и тема умрет. Так что давайте здесь. Все же лучше чем прочий оффтоп ;)


Насколько удорожает паркинг розетка для зарядки?

Розетка для вас удорожает на ок2куе. Но это акт чистой веры и надежды на светлое будущее. Я верю. И надеюсь. И параллельно на id3 коплю "3 месячных зп".
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 21 лис, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:24

  zzzzzz написав:Dimar
Надо было, надо было ))))

Вот на ОЛХ по 531 кгрн от застройщика))
https://www.olx.ua/obyavlenie/parkomest ... 8b3d1cc769

Цитата по ссылке:
Места есть на выбор, площадью от 12,5кв.м., стоимостью от 531 000грн.

12,5 метров - это не совсем паркоместо :)
То есть нормальные действительно наверное от 590 тысяч.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:31

Dimar
https://kmb.ua/wp-content/kmbapp-pic/floorFile/250.pdf

Там только 7 угловых паркингов 14-18 м2, все остальные 12,5 м2 , есть один даже 11,5 м2

Блин, ну это гониво. Там есть квартиры по 30 м2 - они стоят чуть дороже чем паркинг :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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