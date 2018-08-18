Dimar написав:

Отвечаю.Квартет. 2 паркинга. 590 тысяч каждый. Они у меня в нише находились изначально. С учетом апгрейда (каркас для ролет, сами ролеты, достройка небольших простенков, покраска, штукатурка, перегородка между двумя паркингами, стелажи) – каждый вышел почти 25 тысяч долларов (когда покупал курс был 27,30 и 26,00 - так что не пытайтесь поймать).Приобретены – март и июнь 2018.Апгрейд – осень 2018.Паркинг открыли в эксплуатацию где-то в районе декабря 2018. Плюс-минус месяц.Сдача в аренду:- который чуть меньше (где-то 23-25 квадратных метров) – с февраля 2019 по 4000, с декабря уже по 5000 – исключительно делая скидку арендатору (есть причины); при его отказе выставлял бы за 5500-6000;- который чуть больше (33 квадратных метра) с июня 2019 (по 5000). Задержка исключительно из-за того, что я на пару месяцев залетел в больницу. Сейчас решил повысить аренду до 6000. Клиент не согласился и думает, что найдет дешевле. Возможно, найдет обычное открытое паркоместо 16 квадратов. Если ей (в ее-то 20+) подходит – почему бы и нет, хотя имея машину, которую я до этого видел только на картинках и которая стоит больше чем вся недвижимость многих из здесь присутствующих, которая я не представляю как с таким-то клиренсом доехала по нашим дорогам до паркинга (ей место в Монако,а не в Киеве)– то ОК. Сейчас снег выпадет... сугробы...Но у меня полноценный гаражный бокс большого размера. Буду ставить 7000. Почему? У меня там кроме собственно машины любого размера поместится либо еще одна небольшая машина, либо прицеп, лодка, квадрик, пару мотоциклов. Не говоря уже о шинах, инструменте, лыжах, сноубордах, прочей крупной домашней утвари. Ну и как вишенка: перед боксом абсолютно свободно, совсем никому не мешая становится еще одна полногабаритная машина.Планы. Ориентируюсь на 1,5-2 ставки обычного паркинга. Сейчас они по 4000. Значит целевая цена в текущих ценах 6000-8000. Через год будет выше.Альтернатива – под склад для магазинов, которые откроются в ближайший год-два. Там цена будет еще выше.Второй объект. Заречный.Пока просто купил за 400 тыс. в самом конце сентября. Пока паркинг не работает. Обещают запустить в декабре. В любом случае буду ждать пару месяцев, пока наполнится.Там какая ситуация: люди уже живут в первой очереди (4 свечки) и второй очереди (еще одна свечка). В первых двух очередях – 2 маленьких паркинга по 100 мест каждый. Итого – 200 мест. Сейчас сдалась 3-я очередь – длинный дом-стена на 6 секций с паркингом на около 300 мест. Но люди из первых двух очередей уже воют. Количество квартир в 6 домах - 2080. Стать негде. Территории внутри комплекса для машин очень мало. Ждут открытие паркинга. Вдоль трассы недавно машины кислотой облили. Стоянка через дорогу на разворотном пятачке (то еще место) забита по 600 грн. в месяц, мест нет и скорее всего ее снесут в ближайшее время.Контингент машин – очень и очень. Цена квартир там выросла с 700-800 долларов в момент строительства до 1400-1500 сейчас. Риелтор сказал, что ЖК пользуется спросом и контингент вполне небедный. По машинам видно.Посмотрим, что выйдет.Фууухххх. Вот это вывалил информацию. Енджой