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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:47
farynator2008
А які проблеми з протипожежною безпекою у випадку, припустимо, складу з посудом? Чи будь-яким іншим негорючим товаром?
І чим ці проблеми більш небезпечні у порівнянні з автомобілями? Аааа, ну да, вони ж точно не горять на відміну...
І по-третє - це було лише припущення.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 22:54
Dimar Колхоз це, як не крути, навіть якщо брати до уваги сам факт боксів. Як з балконами. Шкода що Управдом йшов (йде?) на такі договорняки.
Востаннє редагувалось farynator2008
в Чет 21 лис, 2019 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 22:55
Yuri_T написав:
нет смысла отказывать себе. вообще.
жизнь быстротечна, наследники сольют всё нахомяченое в один миг.
юзать старое, морально и физически устаревшее авто, рисковать жизнью своей и близких по причине накопления на еще одну конуру в токсичном Киеве - что может быть печальнее.
зачем тогда накапливать активы, думать о будущем всё время, если отказывать себе в таких важных вопросах?
мой партнёр пережил инсульт и инфаркт. теперь говорит, что ничего уже не нужно. поздно.
В чем-то согласен. Что инвестировать в недвигу нужно от 35 до 50. Раньше нужно жить на удовлетворение текущих потребностей, потом создаешь ПФ, подушку безопасности, покупая недвигу, потом живешь по потребностям, продавая излишки. Накопительство длинной в жизнь это не самый эффективный способ ее прожить.
С другой стороны в предметах потребления есть уровень достаточности. Если вещь обеспечивает достаточный комфорт и безопасность, только дело вкуса и личных предпочтений, покупать ли дороже. Люди тут, когда говорят, что они юзают недорогое авто, не на Тавриях на самом деле ездят.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:02
Dimar написав:farynator2008
А які проблеми з протипожежною безпекою у випадку, припустимо, складу з посудом? Чи будь-яким іншим негорючим товаром?
І чим ці проблеми більш небезпечні у порівнянні з автомобілями? Аааа, ну да, вони ж точно не горять на відміну...
І по-третє - це було лише припущення.
Баранеускас,
посуд завжди упакований в папір або картон.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:05
Сдавать гараж/паркинг занятие приятное. Арендаторы не меняется годами, сумма аренды для них небольшая, поэтому платится без вопросов. Спрос всегда превышает предложение. Никто не достает мелочами, типа сломавшейся стиралки. Проще с коммунальными. Единственная проблема, что суммы не большие, а времени на администрирование уходит как на квартиру, поэтому я оговариваю оплату поквартально, а если помесячно, то на 5-10% больше.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:14
Dimar написав:zzzzzz
Отвечаю.
Квартет. 2 паркинга. 590 тысяч каждый. Они у меня в нише находились изначально. С учетом апгрейда (каркас для ролет, сами ролеты, достройка небольших простенков, покраска, штукатурка, перегородка между двумя паркингами, стелажи) – каждый вышел почти 25 тысяч долларов (когда покупал курс был 27,30 и 26,00 - так что не пытайтесь поймать
).
Приобретены – март и июнь 2018.
Апгрейд – осень 2018.
Паркинг открыли в эксплуатацию где-то в районе декабря 2018. Плюс-минус месяц.
Сдача в аренду:
- который чуть меньше (где-то 23-25 квадратных метров) – с февраля 2019 по 4000, с декабря уже по 5000 – исключительно делая скидку арендатору (есть причины); при его отказе выставлял бы за 5500-6000;
- который чуть больше (33 квадратных метра) с июня 2019 (по 5000). Задержка исключительно из-за того, что я на пару месяцев залетел в больницу. Сейчас решил повысить аренду до 6000. Клиент не согласился и думает, что найдет дешевле. Возможно, найдет обычное открытое паркоместо 16 квадратов. Если ей (в ее-то 20+) подходит – почему бы и нет, хотя имея машину, которую я до этого видел только на картинках и которая стоит больше чем вся недвижимость многих из здесь присутствующих, которая я не представляю как с таким-то клиренсом доехала по нашим дорогам до паркинга (ей место в Монако,а не в Киеве)
– то ОК. Сейчас снег выпадет... сугробы...
Но у меня полноценный гаражный бокс большого размера. Буду ставить 7000. Почему? У меня там кроме собственно машины любого размера поместится либо еще одна небольшая машина, либо прицеп, лодка, квадрик, пару мотоциклов. Не говоря уже о шинах, инструменте, лыжах, сноубордах, прочей крупной домашней утвари. Ну и как вишенка: перед боксом абсолютно свободно, совсем никому не мешая становится еще одна полногабаритная машина.
Планы. Ориентируюсь на 1,5-2 ставки обычного паркинга. Сейчас они по 4000. Значит целевая цена в текущих ценах 6000-8000. Через год будет выше.
Альтернатива – под склад для магазинов, которые откроются в ближайший год-два. Там цена будет еще выше.
Второй объект. Заречный.
Пока просто купил за 400 тыс. в самом конце сентября. Пока паркинг не работает. Обещают запустить в декабре. В любом случае буду ждать пару месяцев, пока наполнится.
Там какая ситуация: люди уже живут в первой очереди (4 свечки) и второй очереди (еще одна свечка). В первых двух очередях – 2 маленьких паркинга по 100 мест каждый. Итого – 200 мест. Сейчас сдалась 3-я очередь – длинный дом-стена на 6 секций с паркингом на около 300 мест. Но люди из первых двух очередей уже воют. Количество квартир в 6 домах - 2080. Стать негде. Территории внутри комплекса для машин очень мало. Ждут открытие паркинга. Вдоль трассы недавно машины кислотой облили. Стоянка через дорогу на разворотном пятачке (то еще место) забита по 600 грн. в месяц, мест нет и скорее всего ее снесут в ближайшее время.
Контингент машин – очень и очень. Цена квартир там выросла с 700-800 долларов в момент строительства до 1400-1500 сейчас. Риелтор сказал, что ЖК пользуется спросом и контингент вполне небедный. По машинам видно.
Посмотрим, что выйдет.
Фууухххх. Вот это вывалил информацию. Енджой
Цікава інформація!
Ринок на любителя.
Треба чітко вгадати)))
По друге, наведені Вами ціни за паркінг - дорогі. 25 000 доларів. Рік-два назад можна було за 28 000-30 000 дол купити 1к малометражну квартиру на "вторинці". Біля метро. І здавати її зараз за 6500-7000 грн/міс.
Звісно, з квартирами більше мороки. Але вгадати простіше
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:27
farynator2008 написав:Dimar
Колхоз це, як не крути, навіть якщо брати до уваги сам факт боксів. Як з балконами. Шкода що Управдом йшов (йде?) на такі договорняки.
Колхоз не то слово. Удивлен, что в Квартете разрешили такую ***** мутить.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:39
Я в шоке до сих пор, в Каховской паркинг от 530 кгрн.
Блин, ну не может быть. Ну там же не контингент Заречного.
Зимой ФК2 700 кгрн был. Ну где Каховская и где ФК2.
Живите своим умом!
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