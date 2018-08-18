Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:46

барабашов написав: zzzzzz написав: Я в шоке до сих пор, в Каховской паркинг от 530 кгрн.

Блин, ну не может быть. Ну там же не контингент Заречного.

Зимой ФК2 700 кгрн был. Ну где Каховская и где ФК2. Я в шоке до сих пор, в Каховской паркинг от 530 кгрн.Блин, ну не может быть. Ну там же не контингент Заречного.Зимой ФК2 700 кгрн был. Ну где Каховская и где ФК2.

Как нибудь когда туда большинство заселится и машин будет просто тьма(а там же до метро не 100 метров по парку ведь?) на прилегающей лице кто то в капюшонке возьмёт и подпалит штук ...надцать их в одну тёмную ночь, а сотни рядом будут регулярно гвоздиком кто то царапать, и паркинги те по 530, 540, 550кгрн просто разметут те, кто на хоть битую Теслу заработал. Их же там не 5000 машиномест, а гораздо меньше чем квартир.

Бенины методы работают у нас всегда и везде к сожалению. Как нибудь когда туда большинство заселится и машин будет просто тьма(а там же до метро не 100 метров по парку ведь?) на прилегающей лице кто то в капюшонке возьмёт и подпалит штук ...надцать их в одну тёмную ночь, а сотни рядом будут регулярно гвоздиком кто то царапать, и паркинги те по 530, 540, 550кгрн просто разметут те, кто на хоть битую Теслу заработал. Их же там не 5000 машиномест, а гораздо меньше чем квартир.Бенины методы работают у нас всегда и везде к сожалению.

Я ходил там в январе, там рядом есть открытая парковка, тогда в январе там было мест 200 свободно, цена 600 грн в мес.А с другой стороны вдоль железки огромный гаражный кооператив который вплотную примыкает к ЖК.Именно по этим 2 причинам я отбросил идею с покупкой.Если допустим что открытую парковку заберут под какой-то ТРЦ, то гаражи вдоль железки будут стоять вечно. Там узкий участок ни под что не годный.Еще забыл, вдоль железки только в другую сторону 5 этажные гаражи. Два корпуса, на овердофига машин.Вот это гаражно-строительный кооператив Левобережный. Гаражи на олх 8-10 куе.Ну и кто будет брать там паркинг за 25 куе?Там средняя цена авто в этом жк думаю в районе 10-15 куе.С 3х сторон есть гаражи и парковка. Вот по-этому я и отбросил идею покупки парковки в этом ЖК.