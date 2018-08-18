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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2394239523962397

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 271
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:59

zzzzzz Может они специально подняли цены перед черной пятницей. Цена явно завышена.
В прошлом году полно предложений было как раз в ноябре на паркинги и кладовки со скидкам в давно сданных домах.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:06

  Бывалый написав:zzzzzz Может они специально подняли цены перед черной пятницей. Цена явно завышена.
В прошлом году полно предложений было как раз в ноябре на паркинги и кладовки со скидкам в давно сданных домах.


В январе я был в отделе продаж, свободно было 2/3
Цена действительно нереальная.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:07

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Я в шоке до сих пор, в Каховской паркинг от 530 кгрн.
Блин, ну не может быть. Ну там же не контингент Заречного.
Зимой ФК2 700 кгрн был..


Ты долго в сердце не храни
Все, что раньше было, все, что раньше было.

Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о.
Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о.
Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о.
Было, было, было, было, но прошло,
Все, что было, было, было, то прошло.


Да у меня депрессия сейчас начнется))
Я же 25 января был в отделе продаж и все узнавал.

Вот где доходность )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:24

В Браме сейчас отказывают людям в продлении аренды (на данный момент 2500 в месяц), стимулируют на покупку паркинга:) При этом после покупки паркинга вы должны платить 450 за обслуживание. Но это пока.. Дальше, я думаю, будет 600-800-1000...:)
Alex3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:29

  zzzzzz написав:Я в шоке до сих пор, в Каховской паркинг от 530 кгрн.
Блин, ну не может быть. Ну там же не контингент Заречного.
Зимой ФК2 700 кгрн был. Ну где Каховская и где ФК2.

Как нибудь когда туда большинство заселится и машин будет просто тьма(а там же до метро не 100 метров по парку ведь?) на прилегающей лице кто то в капюшонке возьмёт и подпалит штук ...надцать их в одну тёмную ночь, а сотни рядом будут регулярно гвоздиком кто то царапать, и паркинги те по 530, 540, 550кгрн просто разметут те, кто на хоть битую Теслу заработал. Их же там не 5000 машиномест, а гораздо меньше чем квартир.
Бенины методы работают у нас всегда и везде к сожалению.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:43

  Alex3 написав:В Браме сейчас отказывают людям в продлении аренды (на данный момент 2500 в месяц), стимулируют на покупку паркинга:) При этом после покупки паркинга вы должны платить 450 за обслуживание. Но это пока.. Дальше, я думаю, будет 600-800-1000...:)

Застройщик строящий количество паркомест в доме 1 к 1 и выше - наказывает сам себя. Наши люди любят г*вно и страдать. Умные застройщики не делают паркомест больше чем 1 на 3 квартиры. Экономят на строительстве и продают их быстро и дорого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:46

  барабашов написав:
  zzzzzz написав:Я в шоке до сих пор, в Каховской паркинг от 530 кгрн.
Блин, ну не может быть. Ну там же не контингент Заречного.
Зимой ФК2 700 кгрн был. Ну где Каховская и где ФК2.

Как нибудь когда туда большинство заселится и машин будет просто тьма(а там же до метро не 100 метров по парку ведь?) на прилегающей лице кто то в капюшонке возьмёт и подпалит штук ...надцать их в одну тёмную ночь, а сотни рядом будут регулярно гвоздиком кто то царапать, и паркинги те по 530, 540, 550кгрн просто разметут те, кто на хоть битую Теслу заработал. Их же там не 5000 машиномест, а гораздо меньше чем квартир.
Бенины методы работают у нас всегда и везде к сожалению.



Я ходил там в январе, там рядом есть открытая парковка, тогда в январе там было мест 200 свободно, цена 600 грн в мес.

А с другой стороны вдоль железки огромный гаражный кооператив который вплотную примыкает к ЖК.

Именно по этим 2 причинам я отбросил идею с покупкой.

Если допустим что открытую парковку заберут под какой-то ТРЦ, то гаражи вдоль железки будут стоять вечно. Там узкий участок ни под что не годный.

Еще забыл, вдоль железки только в другую сторону 5 этажные гаражи. Два корпуса, на овердофига машин.


Вот это гаражно-строительный кооператив Левобережный. Гаражи на олх 8-10 куе.

https://m.olx.ua/nedvizhimost/garazhy-p ... %B0%D1%8F/


Ну и кто будет брать там паркинг за 25 куе?

Там средняя цена авто в этом жк думаю в районе 10-15 куе.


С 3х сторон есть гаражи и парковка. Вот по-этому я и отбросил идею покупки парковки в этом ЖК.
Живите своим умом!
zzzzzz
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