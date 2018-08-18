zzzzzz Может они специально подняли цены перед черной пятницей. Цена явно завышена.
В прошлом году полно предложений было как раз в ноябре на паркинги и кладовки со скидкам в давно сданных домах.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:59
zzzzzz Может они специально подняли цены перед черной пятницей. Цена явно завышена.
В прошлом году полно предложений было как раз в ноябре на паркинги и кладовки со скидкам в давно сданных домах.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:06
В январе я был в отделе продаж, свободно было 2/3
Цена действительно нереальная.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:07
Да у меня депрессия сейчас начнется))
Я же 25 января был в отделе продаж и все узнавал.
Вот где доходность )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:24
В Браме сейчас отказывают людям в продлении аренды (на данный момент 2500 в месяц), стимулируют на покупку паркинга:) При этом после покупки паркинга вы должны платить 450 за обслуживание. Но это пока.. Дальше, я думаю, будет 600-800-1000...
Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:29
Как нибудь когда туда большинство заселится и машин будет просто тьма(а там же до метро не 100 метров по парку ведь?) на прилегающей лице кто то в капюшонке возьмёт и подпалит штук ...надцать их в одну тёмную ночь, а сотни рядом будут регулярно гвоздиком кто то царапать, и паркинги те по 530, 540, 550кгрн просто разметут те, кто на хоть битую Теслу заработал. Их же там не 5000 машиномест, а гораздо меньше чем квартир.
Бенины методы работают у нас всегда и везде к сожалению.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:43
Застройщик строящий количество паркомест в доме 1 к 1 и выше - наказывает сам себя. Наши люди любят г*вно и страдать. Умные застройщики не делают паркомест больше чем 1 на 3 квартиры. Экономят на строительстве и продают их быстро и дорого.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:46
Я ходил там в январе, там рядом есть открытая парковка, тогда в январе там было мест 200 свободно, цена 600 грн в мес.
А с другой стороны вдоль железки огромный гаражный кооператив который вплотную примыкает к ЖК.
Именно по этим 2 причинам я отбросил идею с покупкой.
Если допустим что открытую парковку заберут под какой-то ТРЦ, то гаражи вдоль железки будут стоять вечно. Там узкий участок ни под что не годный.
Еще забыл, вдоль железки только в другую сторону 5 этажные гаражи. Два корпуса, на овердофига машин.
Вот это гаражно-строительный кооператив Левобережный. Гаражи на олх 8-10 куе.
Ну и кто будет брать там паркинг за 25 куе?
Там средняя цена авто в этом жк думаю в районе 10-15 куе.
С 3х сторон есть гаражи и парковка. Вот по-этому я и отбросил идею покупки парковки в этом ЖК.
Живите своим умом!
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