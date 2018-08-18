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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2395239623972398

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:32

В жилую недвижимость загнать не получается, начинают напаривать места на парковках с ликвидностью >10% годовых?
valentinius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:54

  Frant написав:А нішеброди можуть орендувати гараж за 1000-2500 грн в спальних районах)))

В мене є знайомий який на Троєщині орендує навіть не гараж, а просто місце на стоянці. Так ось це місце на стоянці коштує близько 600 грн на місяць і знаходиться в 7 (!) хвилинах хотьби від дому. У випадку гаража зазвичай ця відстань буде ще довше.
Особисто мені лінь щодня ходити 9 хвилин до метро пішки, я вважаю що це погано і "сэтимнадошотоделать", а тут по суті стільки ж доведеться ходити до власного авто... не впевнений що це працюватиме))
Все ж гараж то трохи інша функція - довгострокове зберігання машини, наприклад при поїздках у відпустку, та різного хламу. Але на кожен день це збочення.

Хоча, от в ж/к Науки 58 це працюватиме! Бо там гаражний кооператив прямо через дорогу від будинку)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:11

  Santehnik написав:Особисто мені лінь щодня ходити 9 хвилин до метро пішки, я вважаю що це погано

Ходити пішки - це корисно для здоров,я.
Тому насправді - це добре!

Боріться з своєю лінню!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14

  valentinius написав:В жилую недвижимость загнать не получается, начинают напаривать места на парковках с ликвидностью >10% годовых?

зря вы так.
Dimar явно пишет от себя.
это вам не заробитчане первый и макс на з/п у ОП

зы. кое-кому из великих инвесторов современности пора фиксить убыток в битке.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:21

Yuri_T
Всё идёт к тому, что скоро Эйр купит (как отец-основатель) пиццу за 10000 битков? :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:41

барабашов
у этой секты план иной. 1 биток - одна квартира в Киеве.
наблюдаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 2395239623972398
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