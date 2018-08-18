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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:32
В жилую недвижимость загнать не получается, начинают напаривать места на парковках с ликвидностью >10% годовых?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:54
В мене є знайомий який на Троєщині орендує навіть не гараж, а просто місце на стоянці. Так ось це місце на стоянці коштує близько 600 грн на місяць і знаходиться в 7 (!) хвилинах хотьби від дому. У випадку гаража зазвичай ця відстань буде ще довше.
Особисто мені лінь щодня ходити 9 хвилин до метро пішки, я вважаю що це погано і "сэтимнадошотоделать", а тут по суті стільки ж доведеться ходити до власного авто... не впевнений що це працюватиме))
Все ж гараж то трохи інша функція - довгострокове зберігання машини, наприклад при поїздках у відпустку, та різного хламу. Але на кожен день це збочення.
Хоча, от в ж/к Науки 58 це працюватиме! Бо там гаражний кооператив прямо через дорогу від будинку)
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:11
Ходити пішки - це корисно для здоров,я.
Тому насправді - це добре!
Боріться з своєю лінню!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14
зря вы так.
Dimar явно пишет от себя.
это вам не заробитчане первый и макс на з/п у ОП
зы. кое-кому из великих инвесторов современности пора фиксить убыток в битке.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:21
Yuri_T
Всё идёт к тому, что скоро Эйр купит (как отец-основатель) пиццу за 10000 битков?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:41
барабашов
у этой секты план иной. 1 биток - одна квартира в Киеве.
наблюдаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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