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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2397239823992400>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:07

  Dimar написав:
  airmax78 написав:
  farynator2008 написав:Dimar Колхоз це, як не крути, навіть якщо брати до уваги сам факт боксів. Як з балконами. Шкода що Управдом йшов (йде?) на такі договорняки.

Колхоз не то слово. Удивлен, что в Квартете разрешили такую ***** мутить.

Вышло все очень эстетично и гармонично. Серьезно. Ничего нигде не торчит, не выпирает, не выбивается из расцветки и вообще, на мой взгляд, вышло лучше чем было "до того как". Соседи, которые недалеко парковали свою машину даже удивились, узнав что в том месте в углу, оказывается тоже паркинг за красивыми воротами :)

В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:09

Что-то я не могу въехать в ценовую политику КМБ по продаже паркингов. ФК цена от 285 кгрн, при этом в соседней очереди цена уже 504 кгрн.Почему такой разброс в цене ?

Но Каховская овер ТОП )))) от 530 кгрн


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:16

  kyk написав:В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?

Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.

ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе. :D
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:23

интергал строит на ямской парковку, подумывал взять там паркоместа под аренду, но по 30 куе и маленькие - обломался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что вообще сейчас покупаешь?
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
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kivin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:13

  zzzzzz написав:Что-то я не могу въехать в ценовую политику КМБ по продаже паркингов. ФК цена от 285 кгрн, при этом в соседней очереди цена уже 504 кгрн.Почему такой разброс в цене ?

Но Каховская овер ТОП )))) от 530 кгрн


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То 2 кв. метра для мопеда))
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а для рр вога сколько надо метров?
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
скидка 10% на натуральные витамины США
kivin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:18

  Dimar написав:
  kyk написав:В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?

Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.

ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе. :D

Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:22

airmax78
Максим, пожалуйста, не начинайте сейчас срач на 5 страниц на тему эстетики.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:23

  zzzzzz написав:airmax78
Максим, пожалуйста, не начинайте сейчас срач на 5 страниц на тему эстетики.

К эстетике это вообще не имеет никакого отношения.
airmax78
 
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