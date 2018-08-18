Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
farynator2008 написав:Dimar Колхоз це, як не крути, навіть якщо брати до уваги сам факт боксів. Як з балконами. Шкода що Управдом йшов (йде?) на такі договорняки.
Колхоз не то слово. Удивлен, что в Квартете разрешили такую ***** мутить.
Вышло все очень эстетично и гармонично. Серьезно. Ничего нигде не торчит, не выпирает, не выбивается из расцветки и вообще, на мой взгляд, вышло лучше чем было "до того как". Соседи, которые недалеко парковали свою машину даже удивились, узнав что в том месте в углу, оказывается тоже паркинг за красивыми воротами
В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?
kyk написав:В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?
Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что? В чем разница? Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.
ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе.
Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге...