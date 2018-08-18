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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:33
airmax78 написав: kivin написав:
а для рр вога сколько надо метров?
Смотря кто будет парковаться.
ну я конечно
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:42
airmax78 написав: Dimar написав: kyk написав:
В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажи
те?
Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.
ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе.
Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге...
Мене це теж здивувало. Вільно люди!!!(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:46
Dimar написав: Frant написав:
Цікава інформація!
Ринок на любителя.
Треба чітко вгадати)))
По друге, наведені Вами ціни за паркінг - дорогі. 25 000 доларів. Рік-два назад можна було за 28 000-30 000 дол купити 1к малометражну квартиру на "вторинці". Біля метро. І здавати її зараз за 6500-7000 грн/міс.
Звісно, з квартирами більше мороки. Але вгадати простіше
1. Ми говоримо не за рік-два назад, а за "тепер".
2. В мене є своя стратегія. Звучить вона якось так: "Позбувайся старого фонду, придбавай новий (бажано якісний)". То ж дію в її рамках. Тому малометражна квартира на вторинці не відповідає стратегії
3. Щодо зростання вартості активу - впевнений, моя інвестиція теж зросте в ціні суттєво (приклади з того ж Квартету вже наводив).
4. Ну й щодо ціни оренди - поки вона у відсотковому вимірі до інвестованої суми якщо і нижча за наведені Вами цифри, то не набагато (а якщо додати до вартості малометражки ще й навіть косметичний ремонт, то взагалі те саме вийде), а в майбутньому зросте ще.
Новобуд зараз - вельми ризиковано.
Негативна демографія найближчим роками добереться до Києва.
Фокус в тому, щоб інвестувати в нерухомість, яка подорожчає.
Потяг "вторинки" - був актуальний 1-2 роки назад. "Первинки" - 3-4 роки назад.
Я не буду обговорювати Вашу стратегію і її недоліки, які Ви не бачите. Поспілкуйтесь з толковими ріелторами. З,ясуйте, що найбільш популярне у споживачів, яка нерухомість і в якій локації.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 22 лис, 2019 13:05, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:50
Frant написав:
Мене це теж здивувало. Вільно люди!!!(((
Это не так ужасно как остеклить балкон и нахлобучить на него кондер, но где-то в этом же направлении. Кстати, на такой апгрейд 100% необходимо разрешение УК + согласие соседей, владеющих местами, граничащими с этим местом. Если соседей нет, тогда, конечно, все очень упрощается.
P.S. Сама идея вложений в машиноместа мне нравится.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:03
airmax78
Чтобы закончить эту тему эстетики.
2 паркоместа в углубленной нише. Именно эти 2 места. Соседей считайте нет.
Достраивать практически ничего не пришлось. Сбоку шириной сантиметров 50-70 примыкание к основной стене. Все.
Просто закрыл эту нишу эстетическим красивым ролетом
Абсолютно никому не мешает, вид совершенно не портит. Реально вышло лучше чем до того было.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:06
airmax78 написав: Frant написав:
Мене це теж здивувало. Вільно люди!!!(((
Это не так ужасно как остеклить балкон и нахлобучить на него кондер, но где-то в этом же направлении. Кстати, на такой апгрейд 100% необходимо разрешение УК + согласие соседей, владеющих местами, граничащими с этим местом. Если соседей нет, тогда, конечно, все очень упрощается.
P.S. Сама идея вложений в машиноместа мне нравится.
Я впевнений, що на сусідів по парковці був покладений болт. Великий і товстий(((
Формально вони можуть подати в суд. Чи захочуть?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 22 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:29
Dimar написав:airmax78
Чтобы закончить эту тему эстетики.
2 паркоместа в углубленной нише. Именно эти 2 места. Соседей считайте нет.
Достраивать практически ничего не пришлось. Сбоку шириной сантиметров 50-70 примыкание к основной стене. Все.
Просто закрыл эту нишу эстетическим красивым ролетом
Абсолютно никому не мешает, вид совершенно не портит. Реально вышло лучше чем до того было.
Повезло. Хорошие места.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:32
airmax78 написав: Dimar написав: kyk написав:
В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажи
те?
Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.
ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе.
Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге..
.
А шо на это скажет пан пожарник придя с проверкой паркинга?
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Vadim V
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:36
Vadim V написав:
А шо на это скажет пан пожарник придя с проверкой паркинга?
Цікаво, чи можливо таке в Америці? В Німеччині???
Переробити без узгодження з керуючою компанією та місцевою адміністрацією парковку в гараж?
Скільки це тягне штрафу?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:48
Frant написав:
Я впевнений, що на сусідів по парковці був покладений болт. Великий і товстий(((
Ви завжди такий впевнений?
Якщо так, тоді співчуваю
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Dimar
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