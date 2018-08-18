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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2398239924002401>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:33

  airmax78 написав:
  kivin написав:а для рр вога сколько надо метров?

Смотря кто будет парковаться.

ну я конечно
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kivin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:42

  airmax78 написав:
  Dimar написав:
  kyk написав:В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?

Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.

ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе. :D

Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге...

Мене це теж здивувало. Вільно люди!!!(((
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:46

  Dimar написав:
  Frant написав:Цікава інформація!
Ринок на любителя.
Треба чітко вгадати)))
По друге, наведені Вами ціни за паркінг - дорогі. 25 000 доларів. Рік-два назад можна було за 28 000-30 000 дол купити 1к малометражну квартиру на "вторинці". Біля метро. І здавати її зараз за 6500-7000 грн/міс.
Звісно, з квартирами більше мороки. Але вгадати простіше

1. Ми говоримо не за рік-два назад, а за "тепер".

2. В мене є своя стратегія. Звучить вона якось так: "Позбувайся старого фонду, придбавай новий (бажано якісний)". То ж дію в її рамках. Тому малометражна квартира на вторинці не відповідає стратегії :)

3. Щодо зростання вартості активу - впевнений, моя інвестиція теж зросте в ціні суттєво (приклади з того ж Квартету вже наводив).

4. Ну й щодо ціни оренди - поки вона у відсотковому вимірі до інвестованої суми якщо і нижча за наведені Вами цифри, то не набагато (а якщо додати до вартості малометражки ще й навіть косметичний ремонт, то взагалі те саме вийде), а в майбутньому зросте ще.

Новобуд зараз - вельми ризиковано.
Негативна демографія найближчим роками добереться до Києва.

Фокус в тому, щоб інвестувати в нерухомість, яка подорожчає.
Потяг "вторинки" - був актуальний 1-2 роки назад. "Первинки" - 3-4 роки назад.

Я не буду обговорювати Вашу стратегію і її недоліки, які Ви не бачите. Поспілкуйтесь з толковими ріелторами. З,ясуйте, що найбільш популярне у споживачів, яка нерухомість і в якій локації.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 лис, 2019 13:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:50

  Frant написав:Мене це теж здивувало. Вільно люди!!!(((

Это не так ужасно как остеклить балкон и нахлобучить на него кондер, но где-то в этом же направлении. Кстати, на такой апгрейд 100% необходимо разрешение УК + согласие соседей, владеющих местами, граничащими с этим местом. Если соседей нет, тогда, конечно, все очень упрощается.
P.S. Сама идея вложений в машиноместа мне нравится.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:03

airmax78
Чтобы закончить эту тему эстетики.
2 паркоместа в углубленной нише. Именно эти 2 места. Соседей считайте нет.
Достраивать практически ничего не пришлось. Сбоку шириной сантиметров 50-70 примыкание к основной стене. Все.
Просто закрыл эту нишу эстетическим красивым ролетом :) Абсолютно никому не мешает, вид совершенно не портит. Реально вышло лучше чем до того было.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:06

Гараж з парковки

  airmax78 написав:
  Frant написав:Мене це теж здивувало. Вільно люди!!!(((

Это не так ужасно как остеклить балкон и нахлобучить на него кондер, но где-то в этом же направлении. Кстати, на такой апгрейд 100% необходимо разрешение УК + согласие соседей, владеющих местами, граничащими с этим местом. Если соседей нет, тогда, конечно, все очень упрощается.
P.S. Сама идея вложений в машиноместа мне нравится.

Я впевнений, що на сусідів по парковці був покладений болт. Великий і товстий(((
Формально вони можуть подати в суд. Чи захочуть?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:29

  Dimar написав:airmax78
Чтобы закончить эту тему эстетики.
2 паркоместа в углубленной нише. Именно эти 2 места. Соседей считайте нет.
Достраивать практически ничего не пришлось. Сбоку шириной сантиметров 50-70 примыкание к основной стене. Все.
Просто закрыл эту нишу эстетическим красивым ролетом :) Абсолютно никому не мешает, вид совершенно не портит. Реально вышло лучше чем до того было.

Повезло. Хорошие места.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:32

  airmax78 написав:
  Dimar написав:
  kyk написав:В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?

Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.

ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе. :D

Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге...

А шо на это скажет пан пожарник придя с проверкой паркинга?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:36

  Vadim V написав:А шо на это скажет пан пожарник придя с проверкой паркинга?

Цікаво, чи можливо таке в Америці? В Німеччині???
Переробити без узгодження з керуючою компанією та місцевою адміністрацією парковку в гараж?

Скільки це тягне штрафу?
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:48

  Frant написав:Я впевнений, що на сусідів по парковці був покладений болт. Великий і товстий(((

Ви завжди такий впевнений?
Якщо так, тоді співчуваю :)
Dimar
 
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