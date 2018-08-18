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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2398239924002401

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vadim V написав:
  airmax78 написав:
  Dimar написав:[quote="4800220:kyk"]В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?

Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.

ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе. :D

Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге...

А шо на это скажет пан пожарник придя с проверкой паркинга?[/quote]Випише собі премію:-)


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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:00

  airmax78 написав:Повезло. Хорошие места.

Почему же "повезло"? :) Сразу с таким расчетом брал. Там вообще была интересная история.
Решили с женой, что надо к квартире дочери докупить еще и паркинг. Долго раздумывали - брать маленький в середине паркинга за 416 тысяч или большой под стенкой за 590 тысяч (больших довольно много было на выбор на тот момент). Большой вроде лучше и из-за размера, и из-за расположения под стеной. Но цена ж кусается - аж на 42% дороже!!!

В общем, пришли мы на место с "рекогносцировкой". Ходим, смотрим. И тут я увидел 2 этих красавца :) Большие, в нише, практически изолированные 2 места, да еще и потолок высокий. Они просто просились купить их оба. И идея поставить роллет сразу же возникла, он тоже туда просился (и никому не мешал при этом!). И говорю жене: "Знаешь, наверное давай психанем и возьмем 2 больших"! И у нее данное очень радикальное предложение не вызвало никаких возражений :)

Вот так вместо 1 маленького паркинга или даже 1 большого было принято решение брать 2 больших с инвестиционными целями.
ЗЫ. А дочери потом обычный все равно купили.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:04

  Dimar написав:
  Frant написав:Я впевнений, що на сусідів по парковці був покладений болт. Великий і товстий(((

Ви завжди такий впевнений?
Якщо так, тоді співчуваю :)

Мені цікава Ваша думка:
  Frant написав:Цікаво, чи можливо таке в Америці? В Німеччині???
Переробити без узгодження з керуючою компанією та місцевою адміністрацією парковку в гараж?

Скільки це тягне штрафу?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:06

Frant
Звідки Ви робите свої висновки? Особливо стосовно узгоджень?
Сам придумав, сам зробив висновки, сам осудив?
Дитсадок якійсь.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:26

  Dimar написав:Frant
Звідки Ви робите свої висновки? Особливо стосовно узгоджень?
Сам придумав, сам зробив висновки, сам осудив?
Дитсадок якійсь.


Я хотів би почути Вашу думку - чи можливо переробити паркінг в гараж без узгодження з керуючою компанією і місцевою пдміністрацією в Америуі, Японії, Зах. Європі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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