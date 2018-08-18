Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:00

airmax78 написав: Повезло. Хорошие места. Повезло. Хорошие места.

Почему же "повезло"?Сразу с таким расчетом брал. Там вообще была интересная история.Решили с женой, что надо к квартире дочери докупить еще и паркинг. Долго раздумывали - брать маленький в середине паркинга за 416 тысяч или большой под стенкой за 590 тысяч (больших довольно много было на выбор на тот момент). Большой вроде лучше и из-за размера, и из-за расположения под стеной. Но цена ж кусается - аж на 42% дороже!!!В общем, пришли мы на место с "рекогносцировкой". Ходим, смотрим. И тут я увидел 2 этих красавцаБольшие, в нише, практически изолированные 2 места, да еще и потолок высокий. Они просто просились купить их оба. И идея поставить роллет сразу же возникла, он тоже туда просился (и никому не мешал при этом!). И говорю жене: "Знаешь, наверное давай психанем и возьмем 2 больших"! И у нее данное очень радикальное предложение не вызвало никаких возраженийВот так вместо 1 маленького паркинга или даже 1 большого было принято решение брать 2 больших с инвестиционными целями.ЗЫ. А дочери потом обычный все равно купили.