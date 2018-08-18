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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:49
Vadim V написав: airmax78 написав: Dimar написав:
[quote="4800220:kyk"]В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажи
те?
Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что?
В чем разница?
Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.
ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе.
Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге..
.
А шо на это скажет пан пожарник придя с проверкой паркинга?[/quote]Випише собі премію:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:00
airmax78 написав:
Повезло. Хорошие места.
Почему же "повезло"?
Сразу с таким расчетом брал. Там вообще была интересная история.
Решили с женой, что надо к квартире дочери докупить еще и паркинг. Долго раздумывали - брать маленький в середине паркинга за 416 тысяч или большой под стенкой за 590 тысяч (больших довольно много было на выбор на тот момент). Большой вроде лучше и из-за размера, и из-за расположения под стеной. Но цена ж кусается - аж на 42% дороже!!!
В общем, пришли мы на место с "рекогносцировкой". Ходим, смотрим. И тут я увидел 2 этих красавца
Большие, в нише, практически изолированные 2 места, да еще и потолок высокий. Они просто просились купить их оба. И идея поставить роллет сразу же возникла, он тоже туда просился (и никому не мешал при этом!). И говорю жене: "Знаешь, наверное давай психанем и возьмем 2 больших"! И у нее данное очень радикальное предложение не вызвало никаких возражений
Вот так вместо 1 маленького паркинга или даже 1 большого было принято решение брать 2 больших с инвестиционными целями.
ЗЫ. А дочери потом обычный все равно купили.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:04
Dimar написав: Frant написав:
Я впевнений, що на сусідів по парковці був покладений болт. Великий і товстий(((
Ви завжди такий впевнений?
Якщо так, тоді співчуваю
Мені цікава Ваша думка:
Frant написав:
Цікаво, чи можливо таке в Америці? В Німеччині???
Переробити без узгодження з керуючою компанією та місцевою адміністрацією парковку в гараж?
Скільки це тягне штрафу?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:06
Frant
Звідки Ви робите свої висновки? Особливо стосовно узгоджень?
Сам придумав, сам зробив висновки, сам осудив?
Дитсадок якійсь.
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