Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Dimar написав:[quote="4800220:kyk"]В случае пожара в паркинге ваш гармоничный бокс как себя поведет, не подскажите?
Точно так же, как и все остальные паркоместа, а что? В чем разница? Система пожаротушения та же самая. Ворота не горючие, если что.
ЗЫ. Кстати, мои ворота могут спасти от возгорания машину, стоящую в боксе. Или наоборот - не дать распространиться пожару на сосдние авто, если загорится машина в боксе.
Офигеть, конечно. А я монтируя розетки на стену все думал, не оскорбит ли это чьих-то эстетических чувств, не скажет ли кто, что ему это не нравится. А оказывается можно вот так: заложить проемы кирпичом, поштукатурить и поставить роллет. В общем паркинге...
А шо на это скажет пан пожарник придя с проверкой паркинга?[/quote]Випише собі премію:-)
Почему же "повезло"? Сразу с таким расчетом брал. Там вообще была интересная история. Решили с женой, что надо к квартире дочери докупить еще и паркинг. Долго раздумывали - брать маленький в середине паркинга за 416 тысяч или большой под стенкой за 590 тысяч (больших довольно много было на выбор на тот момент). Большой вроде лучше и из-за размера, и из-за расположения под стеной. Но цена ж кусается - аж на 42% дороже!!!
В общем, пришли мы на место с "рекогносцировкой". Ходим, смотрим. И тут я увидел 2 этих красавца Большие, в нише, практически изолированные 2 места, да еще и потолок высокий. Они просто просились купить их оба. И идея поставить роллет сразу же возникла, он тоже туда просился (и никому не мешал при этом!). И говорю жене: "Знаешь, наверное давай психанем и возьмем 2 больших"! И у нее данное очень радикальное предложение не вызвало никаких возражений
Вот так вместо 1 маленького паркинга или даже 1 большого было принято решение брать 2 больших с инвестиционными целями. ЗЫ. А дочери потом обычный все равно купили.
Dimar написав:Frant Звідки Ви робите свої висновки? Особливо стосовно узгоджень? Сам придумав, сам зробив висновки, сам осудив? Дитсадок якійсь.
Ні, це "вільнолюди" в дії. Зовсім не дитсадок
Я хотів би почути Вашу думку - чи можливо переробити паркінг в гараж без узгодження з керуючою компанією і місцевою пдміністрацією в Америці, Японії, Зах. Європі?
Якщо Ви не в курсі: в Америці навіть в пригороді неможна поміняти зовнішній вигляд котеджа без узгодження з адміністрацією. Не можна утеплити його чи балкон засклити.Навіть висота трави на газонах - регламентована. Штрафи конські!
По вашому, як слід боротись а Україні з вільнолюдьми?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Почему же "повезло"? Сразу с таким расчетом брал. Там вообще была интересная история. Решили с женой, что надо к квартире дочери докупить еще и паркинг. Долго раздумывали - брать маленький в середине паркинга за 416 тысяч или большой под стенкой за 590 тысяч (больших довольно много было на выбор на тот момент). Большой вроде лучше и из-за размера, и из-за расположения под стеной. Но цена ж кусается - аж на 42% дороже!!!
В общем, пришли мы на место с "рекогносцировкой". Ходим, смотрим. И тут я увидел 2 этих красавца Большие, в нише, практически изолированные 2 места, да еще и потолок высокий. Они просто просились купить их оба. И идея поставить роллет сразу же возникла, он тоже туда просился (и никому не мешал при этом!). И говорю жене: "Знаешь, наверное давай психанем и возьмем 2 больших"! И у нее данное очень радикальное предложение не вызвало никаких возражений
Вот так вместо 1 маленького паркинга или даже 1 большого было принято решение брать 2 больших с инвестиционными целями. ЗЫ. А дочери потом обычный все равно купили.
Поздравляю! Повезло с тем, что в принципе такие м/м были, при этом они оба были в продаже, при этом не за космический прайс. Ну и то, что вы их увидели во время осмотра м/мест в полутемном паркинге - тоже везение. Могли там стройматериалы какие-то сгрузить и вы бы просто прошли мимо с большой вероятностью.
airmax78 Да, повезло что они были в наличии. Уже через полгода практически все паркинги разобрали. Но а сам паркинг совершенно не "полутемный" уже тогда был, даже до начала эксплуатации - отличное освещение (по датчикам включалось во всем паркинге), все чисто-благородно, никаких стройматериалов и прочего.
— Навіщо це вам? — Ми кожного дня їздимо між новобудовами, знімаємо аерообльоти дронами, фотографуємо темпи будівництва. Не всі житлові комплекси знаходяться в центрі, багато в передмісті чи на колишніх промзонах. У напрямку деяких покищо не дуже склалось з дорогами для «звичайних» авто. Кожного разу для нас це пригода, а така машина схоже, що впорається. А ще #cybertruck крутий!
— Чому саме Тесла? — Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla! — Чому саме Тесла? — Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам. — Покатаєте? — Так!
Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам. P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.