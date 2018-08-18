Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla! — Чому саме Тесла? — Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам. — Покатаєте? — Так!
Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам. P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.
Их Форд 150 новый уделает с пикапом. Попомните мои слова
airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)
В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу: Файна до 14% Юнит до 18% Респа до 20% Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11))) Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс
airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)
В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу: Файна до 14% Юнит до 18% Респа до 20% Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11))) Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс
airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)
В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу: Файна до 14% Юнит до 18% Респа до 20% Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11))) Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс
Тетрис и ипеня ипеней? Ну таке
Всім процвітання!
Там будет модное прицентралье. Все таки это в пределах Телиги.
— Навіщо це вам? — Ми кожного дня їздимо між новобудовами, знімаємо аерообльоти дронами, фотографуємо темпи будівництва. Не всі житлові комплекси знаходяться в центрі, багато в передмісті чи на колишніх промзонах. У напрямку деяких покищо не дуже склалось з дорогами для «звичайних» авто. Кожного разу для нас це пригода, а така машина схоже, що впорається. А ще #cybertruck крутий!
— Чому саме Тесла? — Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.
— Покатаєте? — Так!
Похоже, что он изготовлен по технологии "стелс" и будет невиден для полицейских радаров.
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla! — Чому саме Тесла? — Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам. — Покатаєте? — Так!
Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам. P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.
airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам. P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.