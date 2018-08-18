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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2400240124022403>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:09

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:ЛУН нормально троллит:
https://www.facebook.com/lun.ua/photos/ ... 30/?type=3
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla!
— Чому саме Тесла?
— Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.
— Покатаєте?
— Так!

Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.

Их Форд 150 новый уделает с пикапом. Попомните мои слова
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.

Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)

В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу:
Файна до 14%
Юнит до 18%
Респа до 20%
Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11)))
Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс :D
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:
  airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.

Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)

В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу:
Файна до 14%
Юнит до 18%
Респа до 20%
Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11)))
Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс :D


Тетрис и ипеня ипеней?
Ну таке


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:47

  Первый написав:
Santehnik написав:
  airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.

Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)

В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу:
Файна до 14%
Юнит до 18%
Респа до 20%
Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11)))
Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс :D


Тетрис и ипеня ипеней?
Ну таке


Всім процвітання!

Там будет модное прицентралье. Все таки это в пределах Телиги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Тетрис и ипеня ипеней?

Ну не такие уж и ипеня, оттуда до Подола не дальше чем от Тетриса.
Другое дело что там пока вокруг промзона, но с такими темпами ей жить не долго осталось.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:41

  Santehnik написав:ЛУН нормально троллит:
https://www.facebook.com/lun.ua/photos/ ... 30/?type=3
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla!

— Навіщо це вам?
— Ми кожного дня їздимо між новобудовами, знімаємо аерообльоти дронами, фотографуємо темпи будівництва. Не всі житлові комплекси знаходяться в центрі, багато в передмісті чи на колишніх промзонах. У напрямку деяких покищо не дуже склалось з дорогами для «звичайних» авто. Кожного разу для нас це пригода, а така машина схоже, що впорається. А ще #cybertruck крутий!

— Чому саме Тесла?
— Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.

— Покатаєте?
— Так!


Похоже, что он изготовлен по технологии "стелс" и будет невиден для полицейских радаров.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:03

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:ЛУН нормально троллит:
https://www.facebook.com/lun.ua/photos/ ... 30/?type=3
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla!
— Чому саме Тесла?
— Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.
— Покатаєте?
— Так!

Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.


поздно, от гепа спасения нет.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:
  Первый написав:Тетрис и ипеня ипеней?

Ну не такие уж и ипеня, оттуда до Подола не дальше чем от Тетриса.
Другое дело что там пока вокруг промзона, но с такими темпами ей жить не долго осталось.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:07

  trololo написав:
  airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.


поздно, от гепа спасения нет.

Гепа вверх или гепа вниз?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:13

airmax78
А Гепа - это Кернэс? :shock:
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