Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
— Навіщо це вам? — Ми кожного дня їздимо між новобудовами, знімаємо аерообльоти дронами, фотографуємо темпи будівництва. Не всі житлові комплекси знаходяться в центрі, багато в передмісті чи на колишніх промзонах. У напрямку деяких покищо не дуже склалось з дорогами для «звичайних» авто. Кожного разу для нас це пригода, а така машина схоже, що впорається. А ще #cybertruck крутий!
— Чому саме Тесла? — Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.
— Покатаєте? — Так!
Похоже, что он изготовлен по технологии "стелс" и будет невиден для полицейских радаров.
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla! — Чому саме Тесла? — Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам. — Покатаєте? — Так!
Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам. P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.
а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...
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airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам. P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.
а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...
Хуже - у нее крышу снесло. Плохой знак как ни крути.
Vlad442 написав:Сдавать гараж/паркинг занятие приятное. Арендаторы не меняется годами, сумма аренды для них небольшая, поэтому платится без вопросов. Спрос всегда превышает предложение. Никто не достает мелочами, типа сломавшейся стиралки. Проще с коммунальными. Единственная проблема, что суммы не большие, а времени на администрирование уходит как на квартиру, поэтому я оговариваю оплату поквартально, а если помесячно, то на 5-10% больше.
Кстати, за паркинг суммы не большие (5 тыщ это реально перебор для киева, ну если платят, то не вопрос), предпочтительно конечно, чтоб платились за год. Ещё у некоторых управляющих компаний обслуживания паркинга приблизительно как обслуживание условного хрущика, и в этом случае на арендатора ложится ещё расход.