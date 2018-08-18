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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2401240224032404>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:14

  artlife написав:
  Santehnik написав:ЛУН нормально троллит:
https://www.facebook.com/lun.ua/photos/ ... 30/?type=3
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla!

— Навіщо це вам?
— Ми кожного дня їздимо між новобудовами, знімаємо аерообльоти дронами, фотографуємо темпи будівництва. Не всі житлові комплекси знаходяться в центрі, багато в передмісті чи на колишніх промзонах. У напрямку деяких покищо не дуже склалось з дорогами для «звичайних» авто. Кожного разу для нас це пригода, а така машина схоже, що впорається. А ще #cybertruck крутий!

— Чому саме Тесла?
— Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.

— Покатаєте?
— Так!


Похоже, что он изготовлен по технологии "стелс" и будет невиден для полицейских радаров.

Да ее похоже кузнец делал
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:03

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:ЛУН нормально троллит:
https://www.facebook.com/lun.ua/photos/ ... 30/?type=3
ЛУН першим в Україні купує новий пікап від Tesla!
— Чому саме Тесла?
— Хочемо бачити навколо більше сучасних та красивих речей. Красивих будинків, красивих авто, красивих людей… Важко уявити щось більш сучасне ніж автомобілі Ілона Маска. І здається цей красень пасує київським пейзажам.
— Покатаєте?
— Так!

Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.

а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:06

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Пикап Тесла к красивым авто имеет примерно такое же отношение, как большая часть киевской застройки к красивым домам.
P.S. Трололо, продавайте акции - ИМХО они упадут после этой презентации.

а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...

Хуже - у нее крышу снесло. Плохой знак как ни крути.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:13

  Прохожий написав:а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...

Шортите!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:37

Индекс промышленного производства в октябре -5% г/г
С начала года -0,6% г/г

Промышленность падает 5й месяц подряд.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:50

Вышли свежие данные по численности населения.

Численность населения Киева на 1 октября 2960340 (2952376 на 01.09)
За сентябрь +7964 ( с начала года +9521 )
Приехало 7857 ( с начала года +9881 )
Естественный прирост +107 ( с начала года -360 )

-----

По Украине
Численность на 1 октября 41960033
За 9 месяцев -193168
Природное сокращение с начала года -203311
Миграционный прирост +10134
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:17

  trololo написав:
  Прохожий написав:а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...

Шортите!

Я не по этим гайкам 8)
а Маска считаю самым выдающимся мечтателем-проходимцем ХХ1 века(эдакий О.Бендер из МФТИ), Луну и Марс к 30му году колонизировать он будет ёпт... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:35

  Прохожий написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...

Шортите!

Я не по этим гайкам 8)
а Маска считаю самым выдающимся мечтателем-проходимцем ХХ1 века(эдакий О.Бендер из МФТИ), Луну и Марс к 30му году колонизировать он будет ёпт... :mrgreen:


Много кто так считает, а он берет и делает :)
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:47

  Vlad442 написав:Сдавать гараж/паркинг занятие приятное. Арендаторы не меняется годами, сумма аренды для них небольшая, поэтому платится без вопросов. Спрос всегда превышает предложение. Никто не достает мелочами, типа сломавшейся стиралки. Проще с коммунальными. Единственная проблема, что суммы не большие, а времени на администрирование уходит как на квартиру, поэтому я оговариваю оплату поквартально, а если помесячно, то на 5-10% больше.

Кстати, за паркинг суммы не большие (5 тыщ это реально перебор для киева, ну если платят, то не вопрос), предпочтительно конечно, чтоб платились за год. Ещё у некоторых управляющих компаний обслуживания паркинга приблизительно как обслуживание условного хрущика, и в этом случае на арендатора ложится ещё расход.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:01

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