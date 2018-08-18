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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2401240224032404

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:06

  Santehnik написав:[
Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)

В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу:
Файна до 14%
Юнит до 18%
Респа до 20%
Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11)))
Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс :D

Видно что перегнули палку с респой и юнитом. По поводу многоэтажки интересно, высокие этажи уйдут на ура. Красиво будет смотреть в сторону центра и на весь комплекс сверху.

Проезжал мимо креатора. Строят живо, очень живо. Будем ждать цен. По прежнему считаю, что район перспективный (будет когда то)
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:49

Пассажирам рокеты пристегнуть ремни на всякий случай: https://www.bloomberg.com/news/articles ... -no-return
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 23:58

Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:16

  airmax78 написав:Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html

Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html

Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?


Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.
Если кто то что то украл, то посадить.
А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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