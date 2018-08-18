Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:[ Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)
В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу: Файна до 14% Юнит до 18% Респа до 20% Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11))) Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс
Видно что перегнули палку с респой и юнитом. По поводу многоэтажки интересно, высокие этажи уйдут на ура. Красиво будет смотреть в сторону центра и на весь комплекс сверху.
Проезжал мимо креатора. Строят живо, очень живо. Будем ждать цен. По прежнему считаю, что район перспективный (будет когда то)
Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?
Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам. Если кто то что то украл, то посадить. А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.