Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:[ Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)
В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу: Файна до 14% Юнит до 18% Респа до 20% Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11))) Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс
Видно что перегнули палку с респой и юнитом. По поводу многоэтажки интересно, высокие этажи уйдут на ура. Красиво будет смотреть в сторону центра и на весь комплекс сверху.
Проезжал мимо креатора. Строят живо, очень живо. Будем ждать цен. По прежнему считаю, что район перспективный (будет когда то)