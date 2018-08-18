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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2401240224032404

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:06

  Santehnik написав:[
Так лун об этом и троллит, фотка там шикарная)

В свою очередь КАН прислал заманухи про скидки на черную пяницу:
Файна до 14%
Юнит до 18%
Респа до 20%
Так-же пишут про старт продаж 22 этажки в юните с 29.11)))
Так шо хто хотел многоэтажку но не было бабла на тетрис - это ваш шанс :D

Видно что перегнули палку с респой и юнитом. По поводу многоэтажки интересно, высокие этажи уйдут на ура. Красиво будет смотреть в сторону центра и на весь комплекс сверху.

Проезжал мимо креатора. Строят живо, очень живо. Будем ждать цен. По прежнему считаю, что район перспективный (будет когда то)
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:49

Пассажирам рокеты пристегнуть ремни на всякий случай: https://www.bloomberg.com/news/articles ... -no-return
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 23:58

Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:16

  airmax78 написав:Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html

Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html

Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?


Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.
Если кто то что то украл, то посадить.
А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:29

  freeze написав:[

Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.
Если кто то что то украл, то посадить.
А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.

Банкротить нужно было 100%. Но, я думаю, что там было много денег перестчных, то есть не трёх жирных котов, и лера побоялась народного восстания. Как по мне, то нужно было банкротить, тем более зная хитрого еврея из швейцарии. Но если беня получит компенсацию, или вернет контроль, то может всё таки у 73 процентов глаза откроются? Ну хоть один .
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  valentinius написав:В жилую недвижимость загнать не получается, начинают напаривать места на парковках с ликвидностью >10% годовых?

В среднем рентабельность аренды паркинга ниже, чем квартиры, что не исключает закон Парето. Кто разбирается в теме может получить выше среднего. В среднем покупка под аренду паркинга не выгодна. Иначе бы все скупали паркинги, а не гостинки. На историю успеха с паркингом (история ли это успеха, получать после некоторого простоя 10% годовых), приходится три истории успеха с жилой недвижимостью и одна с коммерческой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:45

  airmax78 написав:Пассажирам рокеты пристегнуть ремни на всякий случай: https://www.bloomberg.com/news/articles ... -no-return

Какой позор. Зачем? За чей счет?
Those risks haven’t deterred most investors though, lured by one of the highest real interest rates in the world and policy momentum from the election of a new president.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:46

  hume написав:
  freeze написав:[

Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.
Если кто то что то украл, то посадить.
А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.

Банкротить нужно было 100%. Но, я думаю, что там было много денег перестчных, то есть не трёх жирных котов, и лера побоялась народного восстания. Как по мне, то нужно было банкротить, тем более зная хитрого еврея из швейцарии. Но если беня получит компенсацию, или вернет контроль, то может всё таки у 73 процентов глаза откроются? Ну хоть один .


Я не сторонник Бени, но он был не самым плохим собственником банка.

Приват развился с нуля в банк #1, и в 2008, и в 2004-15 годах все платежи ходили, депозиты возвращались, пусть и со скрипом.

Бенины заводы, на которые выдавались кредиты - обслуживали проценты.

Лера развила в конце 2016 информационную атаку на Пб. А по факту его нужно было немного поддержать - и он бы и дальше работал. Поставить Бене 10тилетний план плавного снижения инсайдерских кредитов, на 5% в год, и по чуть чуть гребстись.

Ну или реально банкротить и с концами.

Смысл взваливать на плечи страны эту долгоиграющую проблему, в которую мы уже и так все внесли 150 (или 170) млрд грн в капитал, тупо по размеру кредитного портфеля - не ясно.

Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 01:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приват - отличный банк. Только он слишком увлекся кредитованием бизнесов Бени. А когда бизнесы Бени начали чихать и кашлять, он сказал: ну ОК, национализируйте, я вам все равно ничего не верну. А теперь он хочет поиметь всех по второму кругу.
airmax78
 
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