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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2402240324042405

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:03

  hume написав:
  airmax78 написав:Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html

Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?

в серіалі, ніби там інвестори разом із МВФ посилаються на юх, а сам СГ на вєлікє укатує в закат сонца в направлєнії Ростова-на-Дн. с тєкстом "ну нє шмогла я, нарід не такий...дннх"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:05

  freeze написав:
hume написав:
  airmax78 написав:Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:

https://lb.ua/economics/2019/11/22/4430 ... etsya.html

Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?


Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.
Если кто то что то украл, то посадить.
А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.

а чому за Каргіл мовчать, який умикнув дєнющку покійної Дельти?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:08

  Vlad442 написав:
  valentinius написав:В жилую недвижимость загнать не получается, начинают напаривать места на парковках с ликвидностью >10% годовых?

В среднем рентабельность аренды паркинга ниже, чем квартиры, что не исключает закон Парето. Кто разбирается в теме может получить выше среднего. В среднем покупка под аренду паркинга не выгодна. Иначе бы все скупали паркинги, а не гостинки. На историю успеха с паркингом (история ли это успеха, получать после некоторого простоя 10% годовых), приходится три истории успеха с жилой недвижимостью и одна с коммерческой.

я так понімаю к новєсу квортір в модних мопах с фосадами, добавілсо нєхілий новєс поркомєст.. гг
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:12

  investorkiev написав:
  hume написав:
  freeze написав:[

Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.
Если кто то что то украл, то посадить.
А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.

Банкротить нужно было 100%. Но, я думаю, что там было много денег перестчных, то есть не трёх жирных котов, и лера побоялась народного восстания. Как по мне, то нужно было банкротить, тем более зная хитрого еврея из швейцарии. Но если беня получит компенсацию, или вернет контроль, то может всё таки у 73 процентов глаза откроются? Ну хоть один .


Я не сторонник Бени, но он был не самым плохим собственником банка.

Приват развился с нуля в банк #1, и в 2008, и в 2004-15 годах все платежи ходили, депозиты возвращались, пусть и со скрипом.

Бенины заводы, на которые выдавались кредиты - обслуживали проценты.

Лера развила в конце 2016 информационную атаку на Пб. А по факту его нужно было немного поддержать - и он бы и дальше работал. Поставить Бене 10тилетний план плавного снижения инсайдерских кредитов, на 5% в год, и по чуть чуть гребстись.

Ну или реально банкротить и с концами.

Смысл взваливать на плечи страны эту долгоиграющую проблему, в которую мы уже и так все внесли 150 (или 170) млрд грн в капитал, тупо по размеру кредитного портфеля - не ясно.

Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.

Поросвін хотів сожрать всьо шо бачив, аж поки морда не трісла, а шас рожевенькі соросята із закрученими хвостіками толкаються побіля порожніючого корита када вросили овдп комбікорм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:14

  airmax78 написав:Приват - отличный банк. Только он слишком увлекся кредитованием бизнесов Бени. А когда бизнесы Бени начали чихать и кашлять, он сказал: ну ОК, национализируйте, я вам все равно ничего не верну. А теперь он хочет поиметь всех по второму кругу.

голос Саши стоматолога: "ашо так можна було"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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