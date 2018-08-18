investorkiev написав:

hume написав: freeze написав: [



Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.

Если кто то что то украл, то посадить.

А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет. Надо было не учиться у Ленина и Мао и не мутным путем национализировать банк, а банкротить как все остальные, и кучу денег влитых на поддержание банка править на компенсацию вкладчикам.Если кто то что то украл, то посадить.А то теперь 10 лет все будут переживать и не спать ночами, вернет ли суд Бене банк или не вернет.

Банкротить нужно было 100%. Но, я думаю, что там было много денег перестчных, то есть не трёх жирных котов, и лера побоялась народного восстания. Как по мне, то нужно было банкротить, тем более зная хитрого еврея из швейцарии. Но если беня получит компенсацию, или вернет контроль, то может всё таки у 73 процентов глаза откроются? Ну хоть один . Банкротить нужно было 100%. Но, я думаю, что там было много денег перестчных, то есть не трёх жирных котов, и лера побоялась народного восстания. Как по мне, то нужно было банкротить, тем более зная хитрого еврея из швейцарии. Но если беня получит компенсацию, или вернет контроль, то может всё таки у 73 процентов глаза откроются? Ну хоть один .

Я не сторонник Бени, но он был не самым плохим собственником банка.Приват развился с нуля в банк #1, и в 2008, и в 2004-15 годах все платежи ходили, депозиты возвращались, пусть и со скрипом.Бенины заводы, на которые выдавались кредиты - обслуживали проценты.Лера развила в конце 2016 информационную атаку на Пб. А по факту его нужно было немного поддержать - и он бы и дальше работал. Поставить Бене 10тилетний план плавного снижения инсайдерских кредитов, на 5% в год, и по чуть чуть гребстись.Ну или реально банкротить и с концами.Смысл взваливать на плечи страны эту долгоиграющую проблему, в которую мы уже и так все внесли 150 (или 170) млрд грн в капитал, тупо по размеру кредитного портфеля - не ясно.Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.