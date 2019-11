Додано: Суб 23 лис, 2019 09:03

hume написав: airmax78 написав: Лжекосмонавт Беня пытается выпихнуть из рокеты штурманов и снабженцев из МВФ и заменить их на проверенный временем российский экипаж:



Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет? Интересно, что през думает на этот счёт, или, скорее всего весело ведёт машину и машет. Пздц, на сколько валерьевич чувствует себя комфортно. Может он хитрую игру ведет?

в серіалі, ніби там інвестори разом із МВФ посилаються на юх, а сам СГ на вєлікє укатує в закат сонца в направлєнії Ростова-на-Дн. с тєкстом "ну нє шмогла я, нарід не такий...дннх" в серіалі, ніби там інвестори разом із МВФ посилаються на юх, а сам СГ на вєлікє укатує в закат сонца в направлєнії Ростова-на-Дн. с тєкстом "ну нє шмогла я, нарід не такий...дннх"

