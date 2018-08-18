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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2019 12:02
investorkiev написав:
Вот вы купили квартиру, сделали ремонт, сознательно сьекономили на сантехнике, и в итоге залили соседей снизу.
Неудачный пример.
Даже на дешевой сантехнике еще нужно очень постараться, чтобы кого-то залить.
Ставите нормальные трубки + соединения - и будет Вам счастье.
Основные меряния пипками идут на керамике и кранах, но даже самая дешевая керамика сама по себе никого не зальет, а затворы кранов эконом-сегмента уже давно идут из латуни, даже если они сами из говенного порошка
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Додано: Суб 23 лис, 2019 12:45
antey1969 написав: investorkiev написав:
Вот вы купили квартиру, сделали ремонт, сознательно сьекономили на сантехнике, и в итоге залили соседей снизу.
Неудачный пример.
Даже на дешевой сантехнике еще нужно очень постараться, чтобы кого-то залить.
Ставите нормальные трубки + соединения - и будет Вам счастье.
Основные меряния пипками идут на керамике и кранах, но даже самая дешевая керамика сама по себе никого не зальет, а затворы кранов эконом-сегмента уже давно идут из латуни, даже если они сами из говенного порошка
Запросто!
Кран неначе з хромованої латуні, а насправді - з хромованого силуміну. Магнітом ви не визначите, не магнітиться. А скільки прослужить силумінов й кран - хрєн його знає.
Силумін крихкий, може лопнути в будь який момент.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:28
звитую.
куплена 3к 120 метров на леси украинка 7б за 345 000 с ремонтом
есть еще порох в пороховнице!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:32
investorkiev написав: airmax78 написав:
Приват - отличный банк. Только он слишком увлекся кредитованием бизнесов Бени. А когда бизнесы Бени начали чихать и кашлять, он сказал: ну ОК, национализируйте, я вам все равно ничего не верну. А теперь он хочет поиметь всех по второму кругу.
Вот вы купили квартиру, сделали ремонт, сознательно сьекономили на сантехнике, и в итоге залили соседей снизу.
Что нужно с вами делать?
1) забрать квартиру, заселить туда каких то бомжей, вложить охулиард в полную переделку ремонта, половину денег украв?
2) выписать вам небольшой, но вменяемый штраф, и обязать в 24часовой срок переделать именно те места в сантехнике, которые под риском (вы то их знаете), под присмотром ЖЕКовского сантехника и представителя соседа снизу (чтобы он не нервничал на будущее)?
Какой вариант ведет к правовому нигилизму, растрате бюджетных денег и пропасти, а какой - справедливый и эффективный?
Шоооо?! Какая сантехника? Какой штраф? ОК, в рамках вашего примера: то, что вы залили соседей - это самое безобидное в этой ситуации. Квартиру вы купили на с3.14женные у жильцов этого же дома деньги и ремонт в ней сделали на с3.14женные деньги. И за коммуналь и СДПТ ни разу за 20 лет не платили. А когда у вас наконец эту квартиру отжали, вы начали быковать так, как Берестецкому и не снилось: грозитесь угандошить весь дом, запустить в него табор цыган-мышебратьев.
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