Додано: Суб 23 лис, 2019 14:16

Макс, ну вы как финансист же видите.



В данный момент страну уг@ндошивают не Зе-люди, а шоколадные попередники - Смолий и Маркарова. Которых никак не поменяют. Которые набрались кучи дорогих долгов (читал что средняя ставка обслуживания долга Украины почти 9% - это на уровне Сомали и Афганистана в прямом смысле), при этом под рекордный заход ОВГЗ в 5 млрд дол не куплен ни цент в Золотовалютные запасы - они как были 20-21 млрд дол, так и остались, а валюта ушла в свисток (и в карманы кому нужно) - на укрепление курса до 24.



Надежда только на гастриков - в прошлом году они прислали в страну то ли 11, то ли 14 млрд дол, ну в этом и в следующем пусть пришлют на 3-4 млрд больше, с них не убудет - видим по Гастарбайтеру что они там жируют, пусть родине помогут тоже.



Только так и пропетляем, других рисков по факту то и нету.

Тем более что вы лично купили билет бизнес-класса на нашу общую РАКЕТУ.