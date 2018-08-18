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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2019 12:02
investorkiev написав:
Вот вы купили квартиру, сделали ремонт, сознательно сьекономили на сантехнике, и в итоге залили соседей снизу.
Неудачный пример.
Даже на дешевой сантехнике еще нужно очень постараться, чтобы кого-то залить.
Ставите нормальные трубки + соединения - и будет Вам счастье.
Основные меряния пипками идут на керамике и кранах, но даже самая дешевая керамика сама по себе никого не зальет, а затворы кранов эконом-сегмента уже давно идут из латуни, даже если они сами из говенного порошка
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Додано: Суб 23 лис, 2019 12:45
antey1969 написав: investorkiev написав:
Вот вы купили квартиру, сделали ремонт, сознательно сьекономили на сантехнике, и в итоге залили соседей снизу.
Неудачный пример.
Даже на дешевой сантехнике еще нужно очень постараться, чтобы кого-то залить.
Ставите нормальные трубки + соединения - и будет Вам счастье.
Основные меряния пипками идут на керамике и кранах, но даже самая дешевая керамика сама по себе никого не зальет, а затворы кранов эконом-сегмента уже давно идут из латуни, даже если они сами из говенного порошка
Запросто!
Кран неначе з хромованої латуні, а насправді - з хромованого силуміну. Магнітом ви не визначите, не магнітиться. А скільки прослужить силумінов й кран - хрєн його знає.
Силумін крихкий, може лопнути в будь який момент.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:28
звитую.
куплена 3к 120 метров на леси украинка 7б за 345 000 с ремонтом
есть еще порох в пороховнице!
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:32
investorkiev написав: airmax78 написав:
Приват - отличный банк. Только он слишком увлекся кредитованием бизнесов Бени. А когда бизнесы Бени начали чихать и кашлять, он сказал: ну ОК, национализируйте, я вам все равно ничего не верну. А теперь он хочет поиметь всех по второму кругу.
Вот вы купили квартиру, сделали ремонт, сознательно сьекономили на сантехнике, и в итоге залили соседей снизу.
Что нужно с вами делать?
1) забрать квартиру, заселить туда каких то бомжей, вложить охулиард в полную переделку ремонта, половину денег украв?
2) выписать вам небольшой, но вменяемый штраф, и обязать в 24часовой срок переделать именно те места в сантехнике, которые под риском (вы то их знаете), под присмотром ЖЕКовского сантехника и представителя соседа снизу (чтобы он не нервничал на будущее)?
Какой вариант ведет к правовому нигилизму, растрате бюджетных денег и пропасти, а какой - справедливый и эффективный?
Шоооо?! Какая сантехника? Какой штраф? ОК, в рамках вашего примера: то, что вы залили соседей - это самое безобидное в этой ситуации. Квартиру вы купили на с3.14женные у жильцов этого же дома деньги и ремонт в ней сделали на с3.14женные деньги. И за коммуналь и СДПТ ни разу за 20 лет не платили. А когда у вас наконец эту квартиру отжали, вы начали быковать так, как Берестецкому и не снилось: грозитесь угандошить весь дом, запустить в него табор цыган-мышебратьев.
И это я не развиваю тему о том, как вы подсунули жильцам дома, 3/4 которых оказались, скажем так супер-мягко и политкорректно: солнечными детьми, своего управдома.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:16
Макс, ну вы как финансист же видите.
В данный момент страну уг@ндошивают не Зе-люди, а шоколадные попередники - Смолий и Маркарова. Которых никак не поменяют. Которые набрались кучи дорогих долгов (читал что средняя ставка обслуживания долга Украины почти 9% - это на уровне Сомали и Афганистана в прямом смысле), при этом под рекордный заход ОВГЗ в 5 млрд дол не куплен ни цент в Золотовалютные запасы - они как были 20-21 млрд дол, так и остались, а валюта ушла в свисток (и в карманы кому нужно) - на укрепление курса до 24.
Надежда только на гастриков - в прошлом году они прислали в страну то ли 11, то ли 14 млрд дол, ну в этом и в следующем пусть пришлют на 3-4 млрд больше, с них не убудет - видим по Гастарбайтеру что они там жируют, пусть родине помогут тоже.
Только так и пропетляем, других рисков по факту то и нету.
Тем более что вы лично купили билет бизнес-класса на нашу общую РАКЕТУ.
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investorkiev
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:25
жк севен с поставкой через 2 года цена 1600 за метр
это АТАС!!!!!
тут детально
макс, мне кажется ты бесплатно отдал Ричмонд
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
скидка 10% на натуральные витамины США
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kivin
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:45
kivin написав:
жк севен с поставкой через 2 года цена 1600 за метр
это АТАС!!!!!
тут детально
макс, мне кажется ты бесплатно отдал Ричмонд
100% согласен. Лоханулся я. Немножко недодержал. Можно сказать купил дорогой билет в рокету, у окна, сидел, сидел, ждал ждал, захотел в туалет, вышел из рокеты на 5 минут, а она взяла и улетела. ПЦ конешн. Лучше бы я в скафандр сходил.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 15:51
airmax78 написав: kivin написав:
жк севен с поставкой через 2 года цена 1600 за метр
это АТАС!!!!!
тут детально
макс, мне кажется ты бесплатно отдал Ричмонд
100% согласен. Лоханулся я. Немножко недодержал. Можно сказать купил дорогой билет в рокету, у окна, сидел, сидел, ждал ждал, захотел в туалет, вышел из рокеты на 5 минут, а она взяла и улетела. ПЦ конешн. Лучше бы я в скафандр сходил.
Ричмонд нужно было держать. Да и жить там. Проезжал вчера мимо - отличный дом, в нормальном месте. И школа ребенку - прямо рядом.
ЗЫ: спасибо за видео Мрачковского, это мой новый кумир, смотрю все его видео вподряд.
Студии по 11 метров под аренду - это круто. Не знаю только, найдутся ли у нас понаехи, совсем потерявшие человеческое достоинство, чтобы в таком жить?
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Додано: Суб 23 лис, 2019 15:53
investorkiev написав:
В данный момент страну уг@ндошивают не Зе-люди, а шоколадные попередники - Смолий и Маркарова. Которых никак не поменяют.
Вони є профі...Ви звинувачуєте їх в чому Вони не винні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 23 лис, 2019 16:00
МВФ второй раз уехал и показал дулю.
Плохой знак.
Что-то великая партия реформаторов не может найти общий язык с МВФ , плохо, очень плохо (((
Еще вчера вышла новость от рейтингового агентства Мудис, рейтинг не подняли (((
Живите своим умом!
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