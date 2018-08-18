Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав:жк севен с поставкой через 2 года цена 1600 за метр это АТАС!!!!! тут детально
макс, мне кажется ты бесплатно отдал Ричмонд
100% согласен. Лоханулся я. Немножко недодержал. Можно сказать купил дорогой билет в рокету, у окна, сидел, сидел, ждал ждал, захотел в туалет, вышел из рокеты на 5 минут, а она взяла и улетела. ПЦ конешн. Лучше бы я в скафандр сходил.
Ричмонд нужно было держать. Да и жить там. Проезжал вчера мимо - отличный дом, в нормальном месте. И школа ребенку - прямо рядом.
ЗЫ: спасибо за видео Мрачковского, это мой новый кумир, смотрю все его видео вподряд.
Студии по 11 метров под аренду - это круто. Не знаю только, найдутся ли у нас понаехи, совсем потерявшие человеческое достоинство, чтобы в таком жить?
Я был уверен, что вам понравится. Правда, понимаю, что сейчас у вас легкая досада (а может и не очень легкая): ведь из каждой Круши свободно получалось минимум двое просторных аппартаментов по 20 кв.м. Но, сейчас, уже, конечно, поздновато переделывать ремонт.
zzzzzz написав:МВФ второй раз уехал и показал дулю. Плохой знак.
Что-то великая партия реформаторов не может найти общий язык с МВФ , плохо, очень плохо (((
Еще вчера вышла новость от рейтингового агентства Мудис, рейтинг не подняли (((
Ай-яй-яй! Как же так? И кто же это виноват? При кому это у нас Беня вернулся в страну и начал формировать повестку дня? Но ведь главное что не Порох?
Помню, как он за миллиард "помощи"-кредита снял Шокина, чтобы замять дело Бурисмы с Хантером Байденом, а потом перекрестился И сколько ещё было "успешных кейсов" с пенсильванским углём, б.у. вертолётами, тепловозами, и т.д.
Может и правда, ну ёё, такую "помощь"? Слишком дорого она потом обходится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
zzzzzz написав:МВФ второй раз уехал и показал дулю. Плохой знак.
Что-то великая партия реформаторов не может найти общий язык с МВФ , плохо, очень плохо (((
Еще вчера вышла новость от рейтингового агентства Мудис, рейтинг не подняли (((
Ай-яй-яй! Как же так? И кто же это виноват? При кому это у нас Беня вернулся в страну и начал формировать повестку дня? Но ведь главное что не Порох?
Помню, как он за миллиард "помощи"-кредита снял Шокина, чтобы замять дело Бурисмы с Хантером Байденом, а потом перекрестился И сколько ещё было "успешных кейсов" с пенсильванским углём, б.у. вертолётами, тепловозами, и т.д.
Может и правда, ну ёё, такую "помощь"? Слишком дорого она потом обходится
Однозначно. Хватит уже дурака валять, ложимся обратно под Вову Х*йло. Сутенер-Беня нас сейчас по хорошей цене продаст.
airmax78 написав:Однозначно. Хватит уже дурака валять, ложимся обратно под Вову Х*йло.
Под Трампом не лежится? Так не надо было его овном поливать всем правительством на выборах. Поставили не на тех, проиграли, - это тоже путен виноват, или просто у кого-то вакуум вместо мозгов?
Кстати, опять же- по наводке Макса, решил почитать Адама Смитченко, помню в 2014 он дал удивительно развернутый и точный прогноз. А пишет он только в Твитере. Вот, скачал себе Твитер, подписался на него.
На кого еще подписываться? Ну думаю: давай на Трампа. Захожу в твиттер Трампа (впервые в жизни), а там 30% твитов - про Украину. Ну, в смысле что упоминается Украина (не всегда позитивно правда). Я аж обалдел - реально мы формируем мировую повестку. В двух сверхдержавах не слазим с экранов ТВ. Еще в Китае бы прославиться- и все, мы лидеры. Не важно- хороший, плохой, главное PR!
airmax78 написав:Однозначно. Хватит уже дурака валять, ложимся обратно под Вову Х*йло.
Под Трампом не лежится? Так не надо было его овном поливать всем правительством на выборах. Поставили не на тех, проиграли, - это тоже путен виноват, или просто у кого-то вакуум вместо мозгов?
С США и Западом в целом у Бени не заладилось: там ведь нет Барышевского суда и приходится отвечать за с3.14женное. А отвечать он не привык. Поэтому он теперь вас под Хло подкладывает. Правильно рассудив, что 3/4 в принципе должно быть все равно кто их сношать будет. А Бене - профит.