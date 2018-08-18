RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2404240524062407

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:22

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:жк севен с поставкой через 2 года цена 1600 за метр
это АТАС!!!!!
тут детально


макс, мне кажется ты бесплатно отдал Ричмонд

100% согласен. Лоханулся я. Немножко недодержал. Можно сказать купил дорогой билет в рокету, у окна, сидел, сидел, ждал ждал, захотел в туалет, вышел из рокеты на 5 минут, а она взяла и улетела. ПЦ конешн. Лучше бы я в скафандр сходил.


Ричмонд нужно было держать. Да и жить там. Проезжал вчера мимо - отличный дом, в нормальном месте. И школа ребенку - прямо рядом.

ЗЫ: спасибо за видео Мрачковского, это мой новый кумир, смотрю все его видео вподряд.

Студии по 11 метров под аренду - это круто. Не знаю только, найдутся ли у нас понаехи, совсем потерявшие человеческое достоинство, чтобы в таком жить?

Я был уверен, что вам понравится. Правда, понимаю, что сейчас у вас легкая досада (а может и не очень легкая): ведь из каждой Круши свободно получалось минимум двое просторных аппартаментов по 20 кв.м. Но, сейчас, уже, конечно, поздновато переделывать ремонт.
airmax78
 
Повідомлень: 32642
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:24

  zzzzzz написав:МВФ второй раз уехал и показал дулю.
Плохой знак.

Что-то великая партия реформаторов не может найти общий язык с МВФ , плохо, очень плохо (((

Еще вчера вышла новость от рейтингового агентства Мудис, рейтинг не подняли (((

Ай-яй-яй! Как же так? И кто же это виноват? При ком это у нас Беня вернулся в страну и начал формировать повестку дня? Но ведь главное что не Порох?
Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 лис, 2019 16:29, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 32642
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:29

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:МВФ второй раз уехал и показал дулю.
Плохой знак.

Что-то великая партия реформаторов не может найти общий язык с МВФ , плохо, очень плохо (((

Еще вчера вышла новость от рейтингового агентства Мудис, рейтинг не подняли (((

Ай-яй-яй! Как же так? И кто же это виноват? При кому это у нас Беня вернулся в страну и начал формировать повестку дня? Но ведь главное что не Порох?

Помню, как он за миллиард "помощи"-кредита снял Шокина, чтобы замять дело Бурисмы с Хантером Байденом, а потом перекрестился :)
И сколько ещё было "успешных кейсов" с пенсильванским углём, б.у. вертолётами, тепловозами, и т.д.

Может и правда, ну ёё, такую "помощь"? Слишком дорого она потом обходится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9763
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6407 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:37

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:МВФ второй раз уехал и показал дулю.
Плохой знак.

Что-то великая партия реформаторов не может найти общий язык с МВФ , плохо, очень плохо (((

Еще вчера вышла новость от рейтингового агентства Мудис, рейтинг не подняли (((

Ай-яй-яй! Как же так? И кто же это виноват? При кому это у нас Беня вернулся в страну и начал формировать повестку дня? Но ведь главное что не Порох?

Помню, как он за миллиард "помощи"-кредита снял Шокина, чтобы замять дело Бурисмы с Хантером Байденом, а потом перекрестился :)
И сколько ещё было "успешных кейсов" с пенсильванским углём, б.у. вертолётами, тепловозами, и т.д.

Может и правда, ну ёё, такую "помощь"? Слишком дорого она потом обходится

Однозначно. Хватит уже дурака валять, ложимся обратно под Вову Х*йло. Сутенер-Беня нас сейчас по хорошей цене продаст.
airmax78
 
Повідомлень: 32642
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
airmax78 написав:Однозначно. Хватит уже дурака валять, ложимся обратно под Вову Х*йло.

Под Трампом не лежится? :)
Так не надо было его овном поливать всем правительством на выборах.
Поставили не на тех, проиграли, - это тоже путен виноват, или просто у кого-то вакуум вместо мозгов?


Кстати, опять же- по наводке Макса, решил почитать Адама Смитченко, помню в 2014 он дал удивительно развернутый и точный прогноз.
А пишет он только в Твитере.
Вот, скачал себе Твитер, подписался на него.

На кого еще подписываться? Ну думаю: давай на Трампа.
Захожу в твиттер Трампа (впервые в жизни), а там 30% твитов - про Украину. Ну, в смысле что упоминается Украина (не всегда позитивно правда). Я аж обалдел - реально мы формируем мировую повестку. В двух сверхдержавах не слазим с экранов ТВ. Еще в Китае бы прославиться- и все, мы лидеры.
Не важно- хороший, плохой, главное PR!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Однозначно. Хватит уже дурака валять, ложимся обратно под Вову Х*йло.

Под Трампом не лежится? :)
Так не надо было его овном поливать всем правительством на выборах.
Поставили не на тех, проиграли, - это тоже путен виноват, или просто у кого-то вакуум вместо мозгов?

С США и Западом в целом у Бени не заладилось: там ведь нет Барышевского суда и приходится отвечать за с3.14женное. А отвечать он не привык. Поэтому он теперь вас под Хло подкладывает. Правильно рассудив, что 3/4 в принципе должно быть все равно кто их сношать будет. А Бене - профит.
airmax78
 
Повідомлень: 32642
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:00

airmax78
Зато Аваков и при прошлой власти и при новой ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36177
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3502 раз.
Подякували: 7859 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:02

  zzzzzz написав:airmax78
Зато Аваков и при прошлой власти и при новой ))))


Аваков это ребенок, на фоне Смолия/Рожковой и Маркаровой - а они тоже от прошлой власти.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:07

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Зато Аваков и при прошлой власти и при новой ))))


Аваков это ребенок, на фоне Смолия/Рожковой и Маркаровой - а они тоже от прошлой власти.


Ражкова да, насчет Смолия не согласен.
Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36177
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3502 раз.
Подякували: 7859 раз.
 
Профіль
37
7
2
  #<1 ... 2404240524062407
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Corpocrator, Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1715, 1716, 1717
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17167 2706965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 16:54
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185868
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (787)
23.11.2019 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.